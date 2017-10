Moskau (ots/PRNewswire) -



Zur Identifikation der Zuschauer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018TM kommt die FAN ID im neuen Design zum Einsatz.



"Für den Besuch der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 müssen sich die Besucher eine FAN ID ausstellen lassen. Das ist ein obligatorisches Dokument für den Zugang zu den Spielen in die Stadien. Die Zuschauer können die FAN ID nach dem Kauf der Tickets zu einem Spiel beantragen und erhalten", - kommentierte der stellvertretende Direktor des Departments für die Umsetzung strategischer Projekte des Ministeriums für Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation ?ndrej Romankow.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:



Die FAN ID ist ein laminierter Vordruck, der die Daten des Inhabers und sein Foto enthält. Sie wird kostenlos ausgestellt und ist für alle Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gültig.



Ausländische Staatsbürger und Staatenlose können mit der FAN ID visumfrei in die Russische Föderation einreisen. Die Einreise mit der FAN ID ist ab zehn Tage vor dem Beginn des ersten Spiels der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 möglich. Spätestens zehn Tage nach Ende des letzten Spiels müssen die ausländischen Staatsbürger mit der FAN ID Russland wieder verlassen haben.



Zusammen mit dem Ticket zu einem Spiel berechtigt die FAN ID außerdem zur kostenlosen Fahrt mit den Sonderzügen, die zwischen den Austragungsstädten der Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 verkehren sowie an den Spieltagen im öffentlichen Nahverkehr der Gastgeberstädte.



Die ausländischen Zuschauer des Fußballturniers können ihre FAN ID über die Webseite FAN ID fan-id.ru ausstellen lassen. Die Zustellung der FAN ID erfolgt per Post an die Privatanschrift des Fans. Außerdem kann man die FAN ID über das Visumcenter-Netz von VFS Global oder in den Vertretungen der "Rossotrudnitschestwo" im Ausland beantragen. Das Verzeichnis wird auf der Webseite veröffentlicht.



Über den Beginn der FAN ID-Beantragung benachrichtigen wir Sie später.



