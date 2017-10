ERFURT (dpa-AFX) - Mehr als 30 000 Besucher haben an vier Tagen die Messe "Reisen & Caravan" in Erfurt besucht. Selbst der Sturm am Sonntag habe den Besucherandrang nicht schmälern können, teilten die Veranstalter am Dienstag zum Abschluss mit. Die Organisatoren wollten in diesem Jahr vom langen Wochenende mit dem Brückentag am Montag profitieren.

280 Aussteller hatten von Samstag an Urlaubsziele vorgestellt und praktische Ferientipps gegeben. Die Ausstellungsfläche für Reisemobile und Caravans war um ein Fünftel vergrößert worden. 17 Camping-Anbieter aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Norwegen waren vertreten.

Partner-Region war in diesem Jahr das Eichsfeld, das seine landschaftlichen Schönheiten, Klöster und Kirchen auf einem Gemeinschaftsstand präsentierte. Thüringen stellte 20 heimische Ausflugsziele, Thermalbäder und Hotels vor. Die 27. Messe "Reisen & Caravan" ist für den 1. bis 4. November 2018 auf der Erfurter Messe geplant./ala/DP/tos

