Informierte Kandidaten sind am begehrtesten, unabhängig davon, ob ein Kandidat eine Stelle aktiv oder passiv sucht, und sie gelten als produktiver und engagierter



Mill Valley, Kalifornien und London (ots/PRNewswire) - Im heiß umkämpften Arbeitsmarkt von heute sagen Arbeitgeber, dass die Gewinnung von Kandidaten ihre größte Herausforderung darstellt (im Kontext der Einstellung informierter Kandidaten), die bei Unternehmen dazu führt, erneut darüber nachzudenken, was die effizienteste Rekrutierungsstrategie ist. Glassdoor (https://www.glassdoor.com/index.htm)®, eine der größten Job-Websites der Welt, veröffentlichte neue Daten1, die zeigen, dass die Taktik der Rekrutierung passiver Kandidaten weniger effektiv ist. Drei von vier Befragten (76 Prozent) haben Bedenken oder betrachten es als Herausforderung, passive Kandidaten zu gewinnen und einzustellen, da diese der Kontaktaufnahmen über Networking-Sites wie LinkedIn überdrüssig geworden sind und erheblich seltener darauf reagieren.



Auf die Frage, welche Arten von Kandidaten die Arbeitgeber bevorzugen, erklärten die für Einstellungen Verantwortlichen, dass vor allem informierte Kandidaten unter allen anderen Arten von Kandidaten, ob aktiv oder passiv, am begehrtesten seien. Die Untersuchungen von Glassdoor zeigten ebenfalls, dass informierte Kandidaten inzwischen mit Qualität gleichgesetzt werden: 88 Prozent der für Einstellungen Verantwortlichen sind sich einig, dass ein informierter Kandidat auch ein qualitativ hochwertiger Kandidat ist. Informierte Kandidaten werden als gut vorbereitet, engagiert und relevant angesehen. Einer von zwei (48 Prozent) der für Einstellungen Verantwortlichen erklärte, dass informierte Kandidaten auf Interviews vorbereitet seien und relevante Fragen stellten, und eine ähnliche Anzahl (46 Prozent) sagte, dass derartige Kandidaten über entsprechendes Wissen hinsichtlich der Stelle verfügten.



"Die Rekrutierungsstrategien der Vergangenheit sind unzureichend, um Kandidaten von heute zu gewinnen, die dank der Transparenz und umfassenderen Informationen über Unternehmen informierter sind, als je zu vor", sagte Carmel Galvin, CHRO von Glassdoor. "Rekrutierung ist jetzt verstärkt zu einer zweiseitigen Angelegenheit geworden und die größte Herausforderung für Arbeitgeber ist es, qualitativ hochwertige Arbeitssuchende zu gewinnen. Diese informieren Kandidaten sind gut vorbereitet und engagiert, sie können die Zeit pro Einstellung reduzierten und sie sind als Mitarbeitende produktiver. Personalvermittler und einstellende Manager wissen genau, wenn ein Kandidat über das Unternehmen informiert ist, worum es bei dem Unternehmen geht und was es zu bieten hat. Damit wird der Einstellungsprozess erheblich einfacher."



Informierte Kandidaten können sich nennenswert auf alle Stadien des Talent-Lebenszyklus auswirken



Die Forschung zeigt, dass informierte Kandidaten wertvolle Zeit während des gesamten Einstellungsprozesses sparen, die Kosten reduzieren und das Einstellungsgespräch verbessern. Die größten Vorteile eines Gespräches mit informierten Kandidaten sind gemäß den für Einstellungen Verantwortlichen: bessere Erfahrung der Kandidaten (38 Prozent), reduzierte Zeit pro Einstellung (34 Prozent) und zufriedenere einstellende Manager (34 Prozent). Wenn sie einmal eingestellt sind, haben informierte Kandidaten positive Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung und das Engagement. Die wichtigsten Vorteile der Einstellung von informierten Kandidaten sind: höhere Mitarbeiterbindung (42 Prozent) sowie produktivere (42 Prozent) und engagiertere (41 Prozent) Mitarbeiter.



Zunehmende Tendenz, informierten Kandidaten jene Informationen zu bieten, nach denen sie suchen



Die in der Studie von Glassdoor Befragten sind sich bewusst, dass Kandidaten ein breites Spektrum an Informationen verlangen, um sich zu entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Gemäß den für Einstellungen Verantwortlichen sind die wichtigsten Einflussfaktoren, ob ein Kandidat zu einem Unternehmen kommt, das Gehalt und die Vergütung (48 Prozent der Befragten), die Unternehmenskultur (37 Prozent) und der Ruf des Unternehmens/ das Employer Branding (36 Prozent).



Die Daten zeigen, dass die für Einstellungen Verantwortlichen ihre Investitionen in das Employer Branding erhöhen, um sicherzustellen, dass Kandidaten relevante Daten über ihr Unternehmen und dessen Kultur besitzen, um informierte Kandidaten zu gewinnen. Mehr als einer von drei (35 Prozent) werden in den kommenden 12 Monaten ihre Investitionen in das Employer Branding erhöhen. Dieselben für Einstellungen Verantwortlichen verwenden zunehmend bestehende Mitarbeiter als Kanäle für den Austausch von Informationen über offene Stellen und Erfahrungen am Arbeitsplatz. Fast zwei von fünf (39 Prozent) werden im selben Zeitraum ihre Investitionen in Mitarbeiterbindung anheben.



Wenn ein Kandidat eine Marke kennt, wird die Rekrutierung einfacher. Drei Viertel (75 Prozent) der für Einstellungen Verantwortlichen sagen, es sei einfacher, Top-Talent zu gewinnen, wenn die Kandidaten über die Marke informiert sind. Eine gesonderte Glassdoor -Studie2 unter Mitarbeitern und Arbeitssuchenden stützt diese Erkenntnis: zwei Drittel (65 Prozent) der befragten Nutzer von Glassdoor werden mit höherer Wahrscheinlichkeit dem Personalvermittler eines Unternehmens antworten, das sie kennen, statt einem, das sie nicht kennen.



"Die Kandidaten von heute suchen nicht einfach nach einem Arbeitsplatz, sie möchten vielmehr, dass ihre Arbeit einen Sinn hat und dass ihre Arbeitgeber dieselben Werte teilen. Sie suchen nach dem richtigen Unternehmen und meiden das falsche ganz bewusst. Die für Einstellungen Verantwortlichen wissen, was sie für die Einstellung von Kandidaten benötigen und sie setzen dieses Wissen zur Unterstützung von Strategien ein, mit denen sie diese informierten Kandidaten rekrutieren können. Der wichtigste Punkt ist die Kommunikation ihres Arbeitsangebotes über ein breites Spektrum an Kanälen hinweg", fügte Galvin hinzu.



Weitere Informationen über die Demografien der Kandidaten bei Glassdoor finden Sie im Arbeitgeberbereich von Glassdoor unter dem Punkt gratis Arbeitgeberkonto (https://www.glassdoor.com/employers/pr oducts/free-employer-account.htm).



