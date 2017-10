Bonn - Die Hurrikan-Verwüstungen hatten im September auch im US-Arbeitsmarktbericht (Fr., 03.11., 13:30 Uhr) ihre Spuren hinterlassen, so die Analysten von Postbank Research. So seien erstmals seit exakt sieben Jahren Stellen abgebaut worden, was wiederum für ein deutliches Erholungspotenzial im Oktober spreche.

