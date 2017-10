Bonn - Die FED sollte durch die temporären Schwankungen im US-Arbeitsmarkt hindurchblicken, so die Analysten von Postbank Research.Für die in der Berichtswoche anstehende FOMC-Sitzung (Mi., 01.11., 19:00 Uhr) würden die Analysten aber auch unabhängig davon nicht mit wegweisenden Entscheidungen rechnen. Nachdem die FED erst im Oktober mit dem Prozess zum Abbau ihrer Bilanzsumme begonnen habe, dürfte sie sich mit einem dritten Zinsschritt in diesem Jahr bis zu ihrer Dezember-Sitzung Zeit lassen und dann den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 bis 1,50% anheben.

