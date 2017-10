Liebe Leser,

einige Analysten sprechen davon, dass diese Woche zu den ereignisreichsten in diesem Jahr gehört. Neben dem Schwall an Unternehmensergebnissen stehen auch einige wichtigen Konjunkturindikatoren an, wie etwa die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag oder die FOMC-Sitzung am Mittwoch. Darüber hinaus dürften die politischen Entscheidungen rund um die Auswahl des nächsten FED-Chairs sowie zur Steuerreform möglicherweise Auswirkungen auf Märkte zeigen. Und was machen die Deutschen? Sie ... (David Iusow-Klassen)

