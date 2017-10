Bonn - Auch in diesem Jahr hängt die Umsatzentwicklung im deutschen Einzelhandel maßgeblich vom Verlauf des Weihnachtsgeschäfts in den letzten beiden Monaten des Jahres ab - werden hier doch annähernd 20% des gesamten Jahresumsatzes der Branche generiert, so die Analysten von Postbank Research.

Den vollständigen Artikel lesen ...