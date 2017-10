Der Startup-Analysenspezialist WePredict will durch eine Analyselösung Garantierücklagen der Automobilindustrie potenziell in Milliardenhöhe freimachen. Die einzigartige Lösung soll Hersteller und Zulieferer in die Lage versetzen, die in ihren Garantierücklagen derzeit berücksichtigten Risiken zu stabilisieren und zu mindern. Das Unternehmen hat unlängst eine erneute Finanzierungsrunde zum Abschluss gebracht, die von Munich Re HSB Ventures angeführt wurde. Die bestehenden Investoren Breed Reply und die Development Bank of Wales haben ebenfalls weitere Mittel bereitgestellt.

Nach Ansicht von WePredict stellen die meisten US-amerikanischen Autohersteller zwischen 1 und 3 Prozent ihrer Umsatzerlöse zurück, um Garantieansprüche abzudecken. Branchenanalysen zeigen, dass Unternehmen gewöhnlich lieber zu hohe Rückstellungen machen, um bösen Überraschungen vorzubeugen. Mit herkömmlichen Methoden kann es allerdings Jahre dauern, die angemessene Höhe der Rückstellungen zu ermitteln, was zu ineffizienter Mittelnutzung und verpassten Geschäftschancen führt. Dies ist insbesondere zu einer Zeit problematisch, wenn die Autoindustrie sich nach Möglichkeiten umsieht, selbstfahrende Fahrzeuge und andere Mobilitätsinnovationen der Zukunft zu finanzieren.

Aufgrund seiner Arbeit in der Automobil-, Landwirtschafts- und Baumaschinenbranche und deren jeweiligen Zulieferketten hat WePredict eine genaue und einheitliche Methode zur Nutzung der ursprünglichen Reparatur- und Telematikdaten entwickelt, um die langfristige Produktzuverlässigkeit zu ermitteln und damit die Garantieansprüche vorauszusagen. Damit können Unternehmen die Rücklagen für Garantieansprüche besser verstehen und abschätzen.

Munich Re wird nun eine Versicherungslösung entwickeln, die die Berechnungen von WePredict belegt. Die Versicherungslösung wird die Anpassung der Garantierücklagen auf eine angemessene Sicherheitsstufe stellen, während der gemeinsame Wertvorschlag durch die Neuzuweisung von Mitteln in das Umlaufvermögen die Effizienz der Kundenbilanzen erhöht.

James Davies, Gründer und CEO von WePredict, sagte dazu: "Jedes Unternehmen kann einen erschreckenden Fall in den letzten zehn Jahren vorweisen, wo die Rücklagen unzureichend waren. Darum sind sie jetzt lieber konservativer bei den Rückstellungen als es womöglich notwendig wäre. Das ist die perfekte Situation, wo die Versicherung mithelfen kann, Risiken zu reduzieren, Rücklagen zu senken und Kapital für den Geschäftsbetrieb freizumachen."

Die Ersteinführung des Produkts von WePredicts zielt auf die Automobilindustrie ab. Die Methodik gilt jedoch auch für andere Branchen. Renee Stephens, VP North America bei WePredict und früher bei JD Power und GM tätig, ist der Auffassung, dass hier enorme Chancen bestehen. "Dies ist eine nie dagewesene Situation. Hersteller brauchen innovative Lösungen für in vielen Fällen seit langem bestehende Geschäftsprobleme, da sie eine in schnellem Wandel befindliche Technologie finanzieren müssen. Unternehmen wollen den bestehenden Wert erschließen, jedoch auf verantwortungsvolle Weise."

Jeffrey Sirr, Leiter der Corporate Insurance Partner North America Division von Munich Re, erklärte: "Wir bilden strategische Beziehungen mit vielversprechenden neuen Startup-Unternehmen wie WePredict in Verbindung mit unserem Versicherungsgeschäft. Damit sind wir in der Lage, unsere eigenen Fähigkeiten für innovative Produkte und Dienstleistungen auszubauen und unseren Kunden neue Erkenntnisse und Angebote bereitzustellen, die ihre Geschäftsmodelle untermauern und ihre Geschäftschancen verbessern."

Die Aussichten auf eine breitere Expansion im gesamten Fertigungsspektrum erscheinen ebenso rosig. "Wir suchen ständig neue Wege, wie unsere Kunden von der Genauigkeit unserer Vorhersagen des Produktversagens profitieren können. Wir sehen ungeheure Möglichkeiten für die Ausweitung dieser Anwendungen. Mithilfe von Munich Re bringen wir das alles einen Schritt weiter und versetzen Erstausrüster (OEM) in die Lage, einen Teil ihrer Bilanzen freizumachen und auf produktivere Weise in ihrem Geschäft zu nutzen", so Davies.

WePredict ist der Auffassung, dass der Erfolg prädiktiver Analysen nicht von Systemen, sondern von Mitarbeitern bestimmt wird. Das 2009 gegründete Unternehmen befindet sich in raschem Wachstum und ist Blue-Chip-Kunden und ihren Lieferketten in der Automobil-, Landwirtschafts- und Baumaschinenindustrie weltweit behilflich, prädiktive Analyselösungen zu entwickeln und zu implementieren. WePredict ist in Großbritannien ansässig und greift auf die Kompetenzen eines globalen Talent-Pools zurück, um Kunden und Partner in der ganzen Welt bei der Bewältigung erfolgskritischer Herausforderungen zu unterstützen.

