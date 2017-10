Nach der geplatzten Fusion mit dem Konkurrenten Huntsman schließt der Schweizer Chemiekonzern einen Verkauf seiner Geschäfte nicht aus. Das Verhältnis zu seinem größten Aktionär White Tale gilt als angespannt.

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant reagiert kühl auf die von seinem größten Aktionär White Tale vorgebrachten Forderungen. "Wir werden die Themen in den nächsten Tagen im Rahmen einer Telekonferenz unserem Verwaltungsrat vorlegen", erklärte Konzernchef Hariolf Kottmann am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. White Tale hatte die geplante Fusion mit dem US-Rivalen Huntsman kürzlich vereitelt und fordert unter anderem drei Sitze im Verwaltungsrat und eine Prüfung aller strategischer Optionen durch einen unabhängigen Berater. White Tale hält mittlerweile 20 Prozent der Aktien an Clariant

Kottmann erklärte zwar, Clariant schließe nichts aus. Doch habe der Konzern in den vergangenen fünf Jahren die strategischen Optionen wiederholt mit Hilfe einer Investmentbank oder einer Unternehmensberatung gründlich geprüft. "Zudem haben wir ein ausgezeichnetes Planungs- und Strategie-Team, sodass es aus unserer Sicht keinen Anlass gibt, das erneut zu machen", erklärte der Firmenlenker. Clariant habe White Tale ...

