Basel - Die Bank Cler ist heute mit einer 0,5%-Anleihe von 190,0 Mio. CHF und einer Laufzeit von 8 Jahren erfolgreich unter neuem Namen an den Schweizer Kapitalmarkt zurückgekehrt. Die Emission wurde unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank und der Basler Kantonalbank platziert. Die Liberierung ist am 28. November 2017.

Nach dem Namenswechsel im Frühjahr dieses Jahres ist die erste Anleihe der Bank Cler auf reges Interesse bei den Investoren gestossen. Der Emission der Anleihe waren zwei Investorenveranstaltungen in Zürich und Basel vorausgegangen. Die zahlreich anwesenden professionellen Investoren hatten Gelegenheit, sich über die Geschäftsentwicklung und die zukünftige strategische Ausrichtung der Bank zu orientieren. Strategisch verfolgt die Bank Cler einen dualen Marktbearbeitungsansatz: Einerseits wird das traditionelle Geschäft weiterentwickelt und ausgebaut, andererseits investiert die Bank Cler umfassend in die digitale Transformation sowie in die Entwicklung und Erschliessung neuer Vertriebs- und Geschäftsmodelle.

Das Emissionsvolumen wird vollständig zur Refinanzierung des ...

