New York - Stagnation auf hohem Niveau lautet am Dienstag das Motto an der Wall Street. Die grossen Indizes verbuchten im frühen Handel nur kleine Zugewinne. Auch positive Signale von der Konjunktur konnten die Investoren bislang nicht aus der Reserve locken. "Wir warten auf Neues zur Russland-Affäre rund um Donald Trump", schrieb Mike van Dulken, Analyst von Accendo Markets, in einem Börsenkommentar. Der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...