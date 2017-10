Liebe Leser,

Thema "Schuldenlast" bei Barrick Gold: In den vorigen Jahren wurden die Schulden in Milliardenhöhe immer wieder einmal als Belastungsfaktor genannt. Zu Recht - denn gerade in schlechten Zeiten können sich hohe Schulden als Belastung erweisen, das gilt sowohl für Personen wie für Unternehmen. Nach dieser Kalender-Weisheit der Blick auf die aktuelle Situation bei Barrick Gold. Da besteht ein mittelfristiges Ziel, die Schuldenlast auf 5 Mrd. Dollar zu senken. Ich finde es recht ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...