Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Anbieter von digitalen Transformations- und Technologie-Services, wurde 2017 als führendes Unternehmen in "Zinnov Zones for Digital Services" eingestuft - ein wichtiger Richtwert in der Branche für Digitaldienstleister. Das Unternehmen wurde für seine zentralen digitalen Stärken ausgezeichnet, zu denen das breite Serviceangebot, die Innovationsfähigkeiten, die Nutzung des Ökosystems, die eigenen Vermögenswerte und die neuen Kooperationsmodelle gehören. Bei der Beurteilung wurden außerdem der Umfang des Digitalgeschäfts, der Kundenkreis und die Mitarbeiter von Mindtree berücksichtigt.



Zinnov Zones ist eine jährliche Beurteilung von Zinnov für globale Technologiedienstanbieter in den Bereichen digitale Services, Produktentwicklung, Roboter-Automatisierung, Internet der Dinge, Einzelhandel sowie Medien und Unterhaltung.



Zinnov hat bei seiner globalen Einschätzung von Digitaldienstleistern Mindtree in acht Kategorien im obersten Bereich angesiedelt: digitale Beratung, Benutzerfreundlichkeit & Design, digitale Plattformintegration, Datenmanagement & -analyse, digitale Infrastruktur, Risiko & Sicherheit, digitale Bereiche und digitaler Arbeitsplatz. Diese Positionierung unterstreicht die Fähigkeit von Mindtree, die Transformation von Unternehmen mit einer digital-orientierten Vision voranzutreiben, indem Kundenerlebnisse neu konzipiert, das Ökosystem modernisiert und die Macht der Daten ausgenutzt werden. Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https:/ /www.mindtree.com/sites/default/files/zinnov-zones-for-digital-servic es-2017-mindtree.pdf?utm_campaign=Digital&utm_medium=pr&utm_source=pr _agencies_eu).



"Unternehmen stellen heute neue Customer-Engagement-Paradigmen auf, um mit KI, Cloud und IoT auf dem neusten Stand zu sein und dies als Grundlage für Wettbewerbsvorteile zu nutzen", erläuterte Sreedhar Bhagavatheeswaran, leitender Vizepräsident und globaler Leiter des Digitalgeschäfts bei Mindtree. "Diese Anerkennung von Zinnov spiegelt unsere Position als wichtiger Partner unserer Kunden für Initiativen zur Unternehmenstransformation wider, die die neusten Digitaltechnologien nutzen."



"Die Digitalstrategie von Mindtree beruht auf mehreren Lösungen, IPs und Rahmenplänen in Bereichen wie Empfehlungen in Echtzeit, Social-Media-Intelligence, Mitarbeiterproduktivität, Kundenanalysen und Sales Enablement", sagte Praveen Bhadada, Partner & Praxisleiter, Digitale Transformation, Zinnov. "Das Unternehmen nutzt außerdem das Ökosystem zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen in Bereichen wie KI, maschinelles Lernen und Chat-Bots mithilfe verschiedener Partnerschaften effizient aus. Weiterhin tragen ihre starken Fähigkeiten bei branchenführenden digitalen Plattformen von Microsoft, Adobe, Sitecore und AWS zum Wachstum ihres Digitalgeschäfts bei. Die Expansion ihres Digitallabors "Digital Pumpkin" in mehrere geografischer Bereiche unterstreicht ihren Fokus auf Innovation und festigt ihre Position in der Branche."



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen - von der Konzeption bis zur Ausführung - auf dem Gebiet der digitalen Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der Global 2000, ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital" ist ein agiler, kollaborativer Ansatz zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten: Wir können Ihnen dabei helfen.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



Zinnov wurde 2002 gegründet und hat Niederlassungen in Bangalore, Gurgaon, Silicon Valley und Houston. Seit seiner Gründung hat Zinnov tief gehende Fachkenntnisse in den Bereichen Produktentwicklung und digitale Transformation erworben. Mit einer soliden Grundlage in Forschung und Strategieberatung ermöglichen sie ihren Kunden, Wachstum durch Innovation, Produktivität, Technologie, vernetzte Wirtschaften und Kosteneinsparungen zu beschleunigen und effizienter zu arbeiten. Sie arbeiten mit Kunden in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Telekom & Networking, Verbraucherelektronik, Speicherung, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen & Einzelhandel und Halbleiter in den USA, Europa, Japan und Indien. Für weitere Medien-Anfragen kontaktieren Sie bitte Nitika Goel unter media@zinnov.com.



