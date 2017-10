im Rahmen der Tradition des Schenkens

Das Keio Plaza Hotel Tokyo, eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, veranstaltet eine Ausstellung mit dem Titel "Japanese Chopsticks Exhibition as Part of Gift Giving Tradition" (Ausstellung japanischer Essstäbchen im Rahmen der Tradition des Schenkens) von 7. bis 20. November 2017 in der Art Lobby. Etwa 70 lackierte Essstäbchen aus verschiedenen Präfekturen Japans werden ausgestellt, zusammen mit speziellen Essstäbchen in Holzkästchen und mit Essstäbchen-Haltern. Darüber hinaus erhalten Gäste, die ein speziell zubereitetes japanisches Frühstück (auf 10 Mahlzeiten pro Tag begrenzt) in der exklusiven Club Lounge des "Premier Grand" zu sich nehmen, ein Set aus lackierten Wakasanuri-Essstäbchen zur Erinnerung.

Diese alljährlich stattfindende Ausstellung ist Teil des Keio Plaza Hotel-Veranstaltungsprogramms japanischer kultureller Erfahrungen, und es ist dieses Mal das sechste Jahr in Folge, dass sie mit dem renommiertesten Hersteller "Hyozaemon" zusammen veranstaltet wird, einem im Jahr 1921 gegründeten Unternehmen. Japans traditionelle Esskultur gilt als die einzige in der Welt, bei der ausschließlich Essstäbchen benutzt werden, und das Keio Plaza Hotel möchte seinen Gästen die wunderschöne Tradition japanischer Essstäbchen vorführen. Diese Ausstellung soll auch vermitteln, wie Essstäbchen die Jahreszeiten in der japanischen Esskultur reflektieren, und unterschiedliche herrliche und farbenprächtige Lacktechniken aus allen Teilen Japans zur Schau stellen, wie beispielsweise Wakasanuri, Wajimanuri und Tsugarunuri, die das einzigartige japanische Konzept von "wabi-sabi" repräsentieren, was sich am besten als Akzeptanz von Vergänglichkeit und Unvollkommenheit beschreiben lässt. Unsere japanischen kulturellen Erfahrungsprogramme wurden von den Gästen, von denen 75 aus dem Ausland kommen, gut aufgenommen.

"Japanese Chopsticks Exhibition as Part of Gift Giving Tradition"

Datum: 7. November (Dienstag) bis 20. November (Montag) 2017 Uhrzeit: 10.00 Uhr 18.00 Uhr (am letzten Tag bis 16.00 Uhr) Veranstaltungsort: 3. Etage, Art Lobby Eintritt: Kostenlos Mitveranstalter: Hyozaemon Co., Ltd.

Geschenke für Gäste, die in der Club-Etage "Premier Grand" wohnen

Gäste, die ein speziell zubereitetes japanisches Frühstück (auf 10 Mahlzeiten pro Tag begrenzt, Reservierungen erforderlich) in der exklusiven Club Lounge des "Premier Grand" zu sich nehmen, erhalten ein Set aus lackierten Wakasanuri-Essstäbchen zur Erinnerung.

Aufenthaltspauschale "Premier Grand"

[Club Room Premier Grand] Ab 22.500 Japanische Yen [Premier Grand Suite] Ab 45.000 Japanische Yen

Zimmerpreise: 2 Gäste pro Zimmer, Preis pro Person einschließlich Nutzung der Club Lounge, Frühstück, Servicegebühren und Steuern.

