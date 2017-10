Rom (ots/PRNewswire) -



Im Rahmen des Rome Film Festival startet MAGNUM FC die Initiative Girl Power, deren Ziel darin besteht, Frauen von heute und morgen stärker und selbstsicherer zu machen - mithilfe von Selbstverteidigungstechniken.



Jeden Tag bis zum 5. November ist im Cinema Gift Room des Hotels Sina Bernini Bristol Hotel eine Infostelle über diese Initiative eingerichtet. Prominente können eine Probestunde mit dem großen MMA-Champion Michele Verginelli, "Iron Mike", dem Markenbotschafter von Magnum FC nehmen. Darüber hinaus unterstützt Magnum FC Girl Power Doppia Difesa Onlus, eine gemeinnützige Organisation unter der Schirmherrschaft von Michelle Hunziker und Giulia Bongiorno, die den Kurzfilm "Uccisa in attesa di giudizio" mit dem Thema Gewalt gegen Frauen präsentiert.



"Magnum FC ist der wichtigste italienische Promoter von Kontaktsportarten. Es ist der einzige Sportveranstalter, bei dem das Management hauptsächlich aus Frauen besteht, flankiert von einigen erstklassigen Männern. Dies ist in einer solchen Sportart wie in vielen anderen Geschäftsfeldern eine Seltenheit", sagt Patrizia Marin, CEO von Magnum FC.



"Mehr und mehr junge Mädchen und Frauen entwickeln eine Leidenschaft für diese Sportarten; in unseren Fitnessstudios üben sie Disziplinen, die körperliches Training mit den profunden Werten der Kampfkünste zusammenbringen", so Max Baggio, ein Partner von Magnum FC. "Disziplinen, die das Selbstbewusstsein, den Selbstrespekt, physische und mentale Stärke fördern und mit deren Hilfe wir uns verteidigen können, machen es einfacher, Gewalt und Missbrauch eine Absage zu erteilen, mit einem Netzwerk von Freundschaften, die durch diese Sportarten gestärkt werden", fügt Bruno Verdirosi hinzu, Stuntman und Personal Trainer sowie Gründer von Magnum FC Gym, einer Kette von Fitnessstudios mit einem speziellen Girl-Power-Programm.



"Bei Magnum FC haben wir den international bekannten Kämpfer Micol Di Segni, den Gewinner von Magnum FC 2 in Rom, der sich derzeit in der Vorbereitung für Magnum FC 3 in Bukarest befindet", so Patrizia Marin weiter. "Es gibt außerdem viele unerwartete Bereiche, die von jungen Frauen gemanagt werden. Verantwortlich für den Schließfächerraum vor Matches und die Betreuung vieler Athleten, die mit viel Adrenalin und Testosteron bereit für den Kampf sind, ist die sardinische Muay-Thai-Champion Sara Donghi. Unsere große Hoffnung ist Michela Verginelli, Tochter von Michele Verginelli, ein Teenager von heute, schön, versiert, was digitale Medien angeht, und stark.



Magnum FC Girl Power zielt darauf ab, Fitnessstudios für das Angebot von Selbstverteidigungskursen inspiriert durch MMA-Techniken speziell für Frauen zu sensibilisieren, in denen Situationen mit Gefahrenpotenzial wie bei einer Fahrt mit dem Zug oder der U-Bahn, an einsamen Orten oder bei Aggression zu Hause nachzustellen, sodass Frauen stärker und umsichtiger in einer Welt sein können, die nicht ungefährlich ist.



