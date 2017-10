Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel nur wenig verändert gezeigt. Bei Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren kam es im Gegensatz zum Vormittagshandel zu einem leichten Kursgewinn. In den anderen Laufzeitbereichen blieben allerdings die Kursverluste stehen. Am kürzeren Ende kam es im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...