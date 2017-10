NEW YORK (Dow Jones)--IBM will noch mehr eigene Aktien zurückkaufen als ohnehin schon in Aussicht gestellt. Das Board genehmigte am Dienstag den Erwerb von Anteilen im Wert von zusätzlich 3 Milliarden US-Dollar, wie der IT-Konzern mitteilte. Damit kann IBM insgesamt aktuell Aktien im Volumen von 4,5 Milliarden Dollar kaufen.

October 31, 2017 11:36 ET (15:36 GMT)

