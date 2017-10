Die Brexit-Verhandlungen in Brüssel stocken, die britische Regierung treibt die Vorbereitungen für den Tag X voran: Sie will auch für ein Scheitern der Gespräche gewappnet sein.

Der Brexit entwickelt sich zu einem gigantischen Arbeitsplatzprogramm im Londoner Parlamentsviertel Westminster. Seit dem Referendum im Juni 2016 hat die Regierung 3000 zusätzliche Stellen geschaffen, um den EU-Ausstieg vorzubereiten, darunter allein 300 Anwälte. Das teilte Brexit-Minister David Davis in einer Kabinettssitzung am Dienstag mit.

Im kommenden Jahr soll die Bürokratie weiter wachsen. So will die Finanzbehörde 3000 bis 5000 Menschen für die Zollkontrollen an der Grenze einstellen. Die Vorbereitungen seien in den vergangenen Monaten erheblich beschleunigt worden, sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May. Insgesamt arbeiteten die Behörden an 300 verschiedenen Programmen zum Brexit, darunter neue IT-Systeme und Training von Zollbeamten.

May will damit eine Botschaft an Brüssel ...

