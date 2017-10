NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 61,14 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 7 Cent auf 54,22 Dollar.

Als Grund für den Auftrieb gilt weiterhin die Erwartung einer Verlängerung der bestehenden Förderkürzungen wichtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Schon die Wiederholung bereits bekannter Nachrichten reiche derzeit aus, damit die Preise immer weiter steigen, hatte es bei der Commerzbank geheißen./he/bek

AXC0152 2017-10-31/17:25