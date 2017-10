Der Attentäter soll nur zwölf oder 13 Jahre alt gewesen sein. Am Dienstagabend tötet er auf einem Bürgersteig in Kabul mindestens fünf Menschen. Es ist der 17. große Anschlag in Afghanistans Hauptstadt in diesem Jahr.

Ein Kind hat sich im Diplomaten- und Regierungsviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und mindestens fünf Menschen mit in den Tod gerissen. Binnen kurzer Zeit hätten Ambulanzen mindestens 23 Menschen in Kliniken gebracht, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, am Dienstagabend (Ortszeit). Der Sprecher der Kabuler Polizei, Basir Mudschahid, erklärte, alle Opfer seien Afghanen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...