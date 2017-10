De Maizière: Schwerer Terroranschlag in Deutschland verhindert

In Deutschland wurde offenbar ein schwerer Terroranschlag verhindert. Ein 19-jähriger wurde am Dienstag in Schwerin von Spezialeinheiten festgenommen. Er soll einen "islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff" geplant und bereits konkret vorbereitet haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wurden Wohnungen in Hamburg und Schwerin durchsucht. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte, die Sicherheitsbehörden hätten "erneut einen schweren Terroranschlag in Deutschland verhindert".

London will tausende Mitarbeiter für Brexit-Vorbereitung einstellen

Zur Vorbereitung auf den EU-Austritt will die britische Regierung tausende neue Staatsbedienstete einstellen. Allein bei der Zollbehörde sollten bis kommendes Jahr 3.000 bis 5.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden, um Vorbereitungen für das Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu treffen, teilte ein Regierungssprecher am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in London mit.

BoE hält nach Brexit Wegfall von 75.000 Finanz-Jobs für möglich - BBC

Die britische Notenbank rechnet für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union angeblich mit dem Wegfall von bis zu 75.000 Stellen im Finanzsektor. Wie die BBC berichtet, ist dies nach Einschätzung der Bank of England (BoE) eine plausible Annahme - insbesondere für den Fall, dass Großbritannien der EU 2019 ohne Handelsabkommen den Rücken kehrt.

Puigdemont will Unabhängigkeitsprozess Kataloniens "verlangsamen"

Der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will den Unabhängigkeitsprozess seiner Region "verlangsamen". Eine katalanische Republik könne nicht mit "Gewalt" aufgebaut werden, sagte Puigdemont am Dienstag in Brüssel. Wenn dies bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei dies "ein vernünftiger Preis".

Clariant weiter offen für Fusion

Der Chemiekonzern Clariant ist nach der gescheiterten Fusion mit dem US-Wettbewerber Huntsman weiter offen für einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen. Clariant-CEO Hariolf Kottmann sagte nach Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal, dass eine Fusion mit dem richtigen Partner sowohl für Clariant als auch die Aktionäre die richtige Lösung gegenüber der Eigenständigkeit sei.

Under Armour mit Gewinnwarnung wegen schwachem Nordamerika-Umsatz

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat eine Gewinnwarnung für das Jahr 2017 abgegeben. Verantwortlich dafür sei auch der Nachfragerückgang in Nordamerika im dritten Quartal. Der Umsatz sank in den drei Monaten auf 1,41 Milliarden Dollar, nach 1,47 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn hat sich mehr als halbiert auf 54,2 Millionen Dollar. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen im Jahresvergleich beim Umsatz lediglich noch mit einer Wachstumsrate im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Bruttomarge dürfte gegenüber dem Vorjahr um 220 Basispunkte zurückgehen

Pfizer übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnausblick an

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Demnach rechnet Pfizer in diesem Jahr nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,58 bis 2,62 US-Dollar nach bislang 2,54 bis 2,60 Dollar. Für das vergangene Quartal wies Pfizer ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 67 Cent aus und damit mehr, als Analysten mit 65 Cent prognostiziert hatten.

IBM will zusätzlich für 3 Milliarden Dollar eigene Aktien kaufen

IBM will noch mehr eigene Aktien zurückkaufen als ohnehin schon in Aussicht gestellt. Das Board genehmigte am Dienstag den Erwerb von Anteilen im Wert von zusätzlich 3 Milliarden US-Dollar, wie der IT-Konzern mitteilte. Damit kann IBM insgesamt aktuell Aktien im Volumen von 4,5 Milliarden Dollar kaufen.

Rockwell Automation lehnt Übernahme durch Emerson ab - Kreise

Der US-Mischkonzern Emerson Electric will die Rockwell Automation für rund 27,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Einem Informanten zufolge hat der Anbieter von Automatisierungslösungen die Offerte allerdings zurückgewiesen. Emerson habe seit Monaten versucht, Rockwell von dem Deal zu überzeugen. Nach einem Gebot über 200 US-Dollar Anfang August habe Emerson die Offerte auf 215 Dollar je Aktie erhöht, ohne Erfolg.

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober besser als erwartet

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Oktober überraschend deutlich aufgehellt und den höchsten Stand seit nahezu 17 Jahren erreicht. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 125,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 121,3 prognostiziert.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Oktober überraschend gestiegen

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Oktober überraschend aufgehellt und den höchsten Stand seit März 2011 erreicht. Der Indikator stieg auf 66,2 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im September stand der Index bei 65,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 60,0 Punkte erwartet.

US-Arbeitskosten steigen im dritten Quartal um 0,7 Prozent

Die Arbeitskosten in den USA sind im dritten Quartal 2017 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 0,7 Prozent. Das entspricht exakt der Prognose der Analysten. Im zweiten Quartal hatte der Anstieg 0,5 Prozent betragen.

