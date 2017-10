Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag klar fester beendet. Nachdem der Leitindex SMI mehr oder weniger unverändert eröffnete, legte er im Laufe des Vormittags immer weiter zu. Insbesondere die drei Schwergewichte zogen an. Deutliche, aber unterschiedliche Bewegungen zeigten sich derweil bei Einzelwerten nach Quartalszahlen. Die Stimmung werde derzeit von stabilen Konjunkturdaten und guten Unternehmenszahlen gestützt, hiess es am Markt.

Bestätigung von Makroseite lieferten positive Daten von der Industrieproduktion in Japan ober dem Wirtschaftswachstum in der Eurozone, während mögliche Störfeuer, wie etwa die Katalonien-Krise, in den Hintergrund traten. Letztere habe sich ein wenig abgekühlt, kommentierte ein Analyst. In Deutschland wurde wegen des Reformationstags nicht gehandelt, sodass Impulse von dieser Seite indes ausblieben. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street verbuchten im frühen Handel nur leichte Gewinne. Auch positive US-Daten konnten die Investoren nicht aus der Reserve locken.

Der SMI schloss 0,73% fester bei 9'242,18 Punkten und damit weniger Punkte tiefer als das kurz zuvor markierte Tageshoch (9'253,30). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg 0,57% auf 1'504,96 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,71% auf 10'604,40 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen 23 im Plus, sechs im Minus und Swiss Re unverändert aus dem Handel.

Spitzenreiter bei den Blue Chips waren ABB (+3,4%), die von Analystenbewertungen ...

