London - Europas Börsen haben am Dienstag zugelegt. Marktteilnehmer verwiesen auf die Entspannung der politischen Lage in Katalonien. Dort legte der Leitindex unter den grossen Börsenplätzen am stärksten zu. "Die europäischen Aktienmärkte profitieren von der etwas entspannteren politischen Lage in Spanien", schrieb der Analyst David Madden vom Broker CMC Markets in einem Kommentar. Der spanische Ibex stieg um 0,74 Prozent und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...