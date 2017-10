Leitender Vizepräsident Timo Bauer hält programmatische Ansprache und nimmt an Podiumsdiskussion teil



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Xevo Inc. (http://www.xevo.com/) hat heute bekannt gegeben, dass der leitende Vizepräsident Timo Bauer über die Entwicklungen der Sprechtechnik zur heutigen Nutzung mit Umgangssprache sprechen und an einer Podiumsdiskussion über künstliche Intelligenz und das individualisierte Automobil auf der TU-Automotive Europe Conference in München teilnehmen wird.



Timo Bauer wird darüber reden, wie Software zur Datenverwaltung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und leistungsfähige Datenanalyse ein tatsächlich individuelles Fahrerlebnis bieten können und zudem Automobilherstellern neue geschäftliche Möglichkeiten eröffnen. Um in der Branche der angebundenen Fahrzeuge, die sich schnell entwickelt, wettbewerbsfähig zu sein, müssen Originalgeräthersteller (OEM) Funktionen für Sprache und Erkennung in die Hardware und Software der Fahrzeuge und in Anwendungen integrieren. Die Journeyware-Plattform von Xevo ist auf dem Markt der angebundenen Fahrzeuge ein großer Schritt vorwärts. Sie ändert die Art, wie Menschen den Kontakt mit dem Fahrzeug herstellen und wie Automobilhersteller Daten über Fahrzeuge und deren Nutzung analysieren und verwenden. Die Vorteile einer solchen Nutzung hängen nicht von der verwendeten Technik ab und stellen für OEMs und deren Partner einen Weg der kommerziellen Auswertung unter Nutzung der besseren und robusteren Erfahrung für den Nutzer dar.



Die TU Europe ist die größte und einflussreichste Konferenz über angebundene und autonome Fahrzeuge in Europa und gilt allgemein als der Ort, an dem Fahrzeughersteller der ersten Kategorie die neuesten Fortschritte im Bereich angebundener Fahrzeuge kennenlernen. Xevo ist in der Branche führend und fühlt sich geehrt, auf der Konferenz einen Redner zu stellen und so Anerkennung für seine Rolle auf dem Markt angebundener Fahrzeuge zu erhalten. Nutzen Sie die Gelegenheit, zu erfahren, wie Xevo die Benutzerschnittstellen (UX) im Automobil revolutioniert.



Sehen Sie Xevo auf der TU-Automotive Europe am 6./7. November



Programmatische Ansprache - Von Voice und Benutzerschnittstelle zur UX mit Umgangssprache: Die Entwicklung der kognitiven Schnittstelle für den Nutzer



Montag, 6. November, 12:20 bis 12:40 CET



Podiumsdiskussion - KI: Der wirklich individuelle Umgang mit dem Auto



Dienstag, 7. November, 15:55 bis 16:25 CET



Über Xevo



Xevo Inc. ist zuverlässiger Anbieter der Kategorie 1 von Software, die weltweit in Millionen Automobilen zum Einsatz kommt. Lösungen von Xevo für Cloud, Autos und Mobilgeräte nutzen Computer-Bildgebung, maschinelles Lernen und Datenanalysen, um fortlaufend neue KI-Modelle zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen, welche Leistung, Sicherheit und Umfeld für die Fahrer verbessern. Journeyware von Xevo für das Automobil verbindet Fahrzeug und Fahrer nahtlos mit mobilen Anwendungen, Inhalten und Diensten. Technik von Xevo ist weltweit in Fahrzeugsystemen mehrerer der größten Automobilhersteller lizenziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xevo.com



