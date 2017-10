Berenberg startet Deutsche Post mit 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Post mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Da der Wert der SPARTE DHL Express gemessen am weltweiten Marktanteil unterbewertet sei und er zudem die Hoffnung auf steigende Frachtpreise habe, sehe er bei der Post-Aktie weiteres Kurspotenzial, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer Studie vom Dienstag. Die Anteile der Deutschen Post verteuerten sich sich in den vergangenen zwölf Monaten um fast 40 Prozent - der Kurs hatte zudem Ende vergangener Woche mit 39,72 Euro ein Rekordhoch erreicht.

UBS hebt Ziel für Munich Re auf 184 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 168 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Rückversicherer würden zwar mit Blick auf die Preissetzung optimistischer, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer Branchenstudie vom Dienstag. Es herrsche aber noch immer große Unsicherheit mit Blick auf die Ausmaße der versicherten Schäden.

Deutsche Bank hebt Ziel für Volkswagen auf 170 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Quartalszahlen von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Beeindruckt habe vor allem der bereinigte Free Cashflow des Autokonzerns von 12 Milliarden Euro, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Dienstag. Zudem lobte er das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebit) der Wolfsburger.

Goldman hebt Ziel für Allianz SE auf 217 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz SE von 197 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen einer positiveren Einschätzung des Schaden- und Unfallgeschäfts, des Lebenversicherungsgeschäfts sowie der Vermögensverwaltung habe er seine Gewinnerwartungen angehoben, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie vom Dienstag. Zudem habe sich die Kapitalausstattung verbessert.

UBS hebt Ziel für Hannover Rück auf 106 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück von 104 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Rückversicherer würden zwar mit Blick auf die Preisssetzung optimistischer, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer Branchenstudie vom Dienstag. Es herrsche aber noch immer große Unsicherheit mit Blick auf die Ausmaße der versicherten Schäden.

S&P Global hebt Ziel für Airbus auf 92 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal von 80 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Dienstag. Allerdings werde das Zahlenwerk des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns weiterhin von den Triebwerkproblemen beim Volumenmodell A320neo überschattet. Die Airbus-Aktie hält er zudem für recht hoch bewertet.

Goldman hebt Ziel für Dürr auf 88 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 68 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Geschäftsperspektiven für Investitionsgüterkonzerne wie Dürr hätten sich aufgehellt, schrieb Analystin Analystin Daniela Costa in einer Branchenstudie vom Dienstag. Gründe seien alternde Maschinen bei den Kunden, die zunehmende Notwendigkeit eines Kapazitätsausbaus bei ihnen sowie ein günstigeres Finanzierungsumfeld. Insgesamt scheine die Erholung aber weitgehend in die Kurse der Konzerne eingepreist. Sie hält die Aktien des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr aber für zu hoch bewertet.

Goldman hebt Ziel für Gea Group auf 38 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group von 35,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsperspektiven für Investitionsgüterkonzerne wie den Anlagenbauer Gea hätten sich aufgehellt, schrieb Analystin Analystin Daniela Costa in einer Branchenstudie vom Dienstag. Gründe seien alternde Maschinen bei den Kunden, die zunehmende Notwendigkeit eines Kapazitätsausbaus bei ihnen sowie ein günstigeres Finanzierungsumfeld. Insgesamt scheine die Erholung aber weitgehend in die Kurse der Konzerne eingepreist.

Deutsche Bank hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 41 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 32,50 auf 41,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuletzt gesunkenen Frachtraten in der internationalen Containerschifffahrt dürften nun einen Boden gefunden haben, schrieb Analyst Andy Chu in einer Branchenstudie vom Dienstag. Zudem seien die Nachfrage-Aussichten für das kommende Jahr weiterhin positiv. Für die Reederei erwartet der Experte ferner weitere Kostensenkungen.

HSBC hebt Ziel für Rational auf 545 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das dritte Quartal von 533 auf 545 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Dampfgarern wachse weiterhin schwungvoll, doch sei die operative Profitabilität eher niedrig, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Der Experte reduzierte zwar seine Gewinnerwartungen etwas. Das sei aber durch den Anstieg der Branchenbewertung mehr als ausgeglichen worden, begründete er die Zielerhöhung.

