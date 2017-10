Hikvisions 'AI Cloud' liefert verteilte Struktur, die Cloud

Computing und Edge Computing integriert. Sie wendet den

KI-Algorithmus (KI=Künstliche Intelligenz) von der Cloud auf ein

Edge-Netzwerk aus lokalen Videorekordern und Servern und darüber

hinaus auf Randgeräte wie Sicherheitskameras an. Mit der dreistufigen

Architektur wurde das Ziel verfolgt, eine neue Generation von

KI-gestützten Systemen zu erschaffen, die noch intelligenter und

schneller sind.



Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit

führende Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen für die

Videoüberwachung, hat im chinesischen Shenzhen am 28. Oktober (einen

Tag vor dem Start der CPSE-Messe, die vom 29. Oktober bis zum 1.

November stattfindet) ein Forum zum Thema künstliche Intelligenz

veranstaltet.



Das Motto des Forums war "KI -- jenseits der Innovation" in

Anlehnung an die unermüdliche Arbeit des Unternehmens an

technologischem Fortschritt. In diesem Zusammenhang läutete Hikvision

mit AI Cloud das nächste technologische Zeitalter der KI-Entwicklung

ein, das sich auf breiter Basis in die verschiedensten vertikaler

Anwendungen implementieren lässt.



Hikvision AI Cloud



Cloud Computing ist ein IT-Paradigma (IT=Informationstechnologie).

Benutzer können damit unabhängig von der eigenen Rechenleistung Daten

entweder in einer privaten Cloud oder auf einem externen Server in

einem Rechenzentrum speichern und verarbeiten. Die Welt der Computer

wird immer vielseitiger und komplizierter, und die Forderung nach

leistungsfähiger Datenverarbeitung ist dabei auf der Überholspur.

Beim Prozess der Datenverlagerung in die Cloud werden die

Netzwerkressourcen durch das zeitintensive Cloud Computing stark

beansprucht, was wiederum zu Netzwerkengpässen und unzureichender

Zuverlässigkeit führt.



Hu Yangzhong, CEO von Hikvision, sprach vor dem Forum über den

fast schon unaufhaltsamen Trend, KI-Algorithmen in Randgeräte zu

programmieren und die Randstellen intelligenter zu machen. So

entstand die Struktur der Hikvision "AI Cloud". Sie ermöglicht

KI-Algorithmen von Edge bis Cloud und verteilt die Gesamtlast, die

die großen Datenmengen für das Rechenzentrum verursachen.



"Edge Computing nutzt lokale Rechenkapazität, um Analytik direkt

an der Datenquelle zu ermöglichen. Mit KI-Technologie als Fundament,

verstärkt sie die Sensorleistung von Front-End-Kameras und hilft uns

bei der effektiveren und genaueren Interpretation des aufgezeichneten

Materials. Wenn Randgeräte mit KI-Algorithmen kombiniert werden, kann

man Informationen wie eine Person oder ein Fahrzeug in einem

Videobild gezielt extrahieren und senden. Dies führt zu einem

deutlichen Effizienzgewinn bei der Übertragung und entlastet

gleichzeitig das Netzwerk bei gleichbleibender Qualität und

Originaltreue. Mit Edge Computing können Unternehmen außerdem

schneller und effizienter reagieren. Handlungs- und Ereignisalarme

werden praktisch in Echtzeit bereitgestellt", kommentierte Hu.



Hikvision AI Cloud wurde entwickelt, um die realen

Herausforderungen zu bewältigen, mit denen verschiedene vertikale

Märkte zu kämpfen haben, und um für Endbenutzer einen dauerhaften

Mehrwert zu liefern.



Künstliche Intelligenz ist derzeit der heißeste Trend in der

Sicherheitsbranche. Hikvision kann auf diesem Gebiet auf über zehn

Jahre Erfahrung verweisen. Das Unternehmen investiert seit 2006, als

es das erste Algorithmus-Team gründete, in

Videointelligenztechnologie. 2013 begann das Unternehmen mit der

Implementierung von Deep-Learning-Technologie. 2016 stellte es auf

dem Markt für Sicherheitssysteme ein komplettes Spektrum an

Deep-Learning-Produkten vor.



Hikvision hat sich diese Technologie zu eigen gemacht und darauf

eine innovative Produktfamilie aufgesetzt. DeepinView IP-Kameras und

DeepinMind NVR arbeiten Hand in Hand, um die Leistung und Vorteile

von Deep Learning voll auszuschöpfen. Die Kameras sind die

intelligenten 'Augen' des Systems, während NVR die Analytik- und

Gedächtnisleistung des Gehirns abbildet. Die Produkte sind zweispurig

konzipiert, um Sicherheitsprobleme zu lösen: Zum einen Erkennung,

Überwachung und Zählung von Personen und zum anderen Erkennung und

Detektion von Fahrzeugen. Sie nutzen Deep-Learning-Technologie mit

maximaler Effektivität -- dank ihrer Fähigkeit, Tausende Merkmale zu

klassifizieren und zu erkennen.



Für weitere Informationen nur neusten Version von Hikvision

DeepinView klicken Sie bitte hier

(http://www.hikvision.com/en/Press-Release-details_79_i1633.html).



Informationen zu Hikvision



Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativen

Produkten und Lösungen für die Videoüberwachung. Die F&E-Kompetenz

von Hikvision sucht in der Branche ihresgleichen. Das Unternehmen

entwickelt Kerntechnologien der Audio- und Videocodierung,

Videobildverarbeitung und zugehöriger Datenspeicherung sowie

zukunftsweisende Technologien wie Cloud Computing, Big Data und Deep

Learning weiter. Neben der Sparte Videoüberwachung erstreckt sich die

Expertise und langfristige Strategie von Hikvision auf

Smart-Home-Technologie, industrielle Automatisierung sowie

Fahrzeugelektronik. Hikvision ist dem Kundennutzen verpflichtet und

betreibt weltweit 33 regionale Tochtergesellschaften, um eine echte

globale Präsenz zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie

uns bitte unter www.hikvision.com (http://www.hikvision.com/).



