Wien (pta035/31.10.2017/23:40) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER SOLCH EINE WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE.



Mitteilung in Bezug auf Stabilisierungstransaktionen gemäß Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 sowie Art. 6 Abs. 2 und 3 sowie Art. 8 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) vom 8. März 2016



Goldman Sachs International, welche im Zusammenhang mit dem Börsengang der BAWAG Group AG ("BAWAG") die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen hat, teilte BAWAG heute mit, dass während des Stabilisierungszeitraums vom 25. Oktober 2017 bis zum 30. Oktober 2017 die folgenden Stabilisierungsmaßnahmen in Bezug auf die seit dem 25. Oktober 2017 im Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelten Aktien von BAWAG (ISIN AT0000BAWAG2) durchgeführt wurden:



Ausführungstag: 25. Oktober 2017 Kursspanne in EUR: 45,95 - 47,50 Handelsplatz: Wiener Börse, SGMX



Ausführungstag: 27. Oktober 2017 Kursspanne in EUR: 45,22 - 46,85 Handelsplatz: Wiener Börse, SGMX, INSX, Turquoise, OTC



Ausführungstag: 30. Oktober 2017 Kursspanne in EUR: 45,18 - 45,74 Handelsplatz: Wiener Börse, SGMX



Außerdem wurde BAWAG mitgeteilt, dass der Stabilisierungsmanager am 25. Oktober 2017 die von den veräußernden Aktionären (außer Promontoria Sacher Holding, B.V. und bestimmte Minderheitsaktionäre) im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen eingeräumte Greenshoe Option im Umfang von bis zu 5.250.000 Inhaberstammaktien der BAWAG ausübte.



Haftungsausschluss Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot oder eine Einladung zur Übernahme, Zeichnung oder zum sonstigen Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anlageberatung in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der solch ein Angebot oder eine Aufforderung ein Angebot abzugeben unrechtmäßig wäre, inklusive, aber ohne Beschränkung hierauf, die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan. Jeglicher Verstoß gegen diese Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Jurisdiktionen begründen. Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (inklusive ihrer Territorien und Besitzungen, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Distrikt Columbia) (die "Vereinigten Staaten") dar und ist nicht zur, direkten oder indirekten, Übermittlung, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") oder gemäß anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen eines anderen Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Die angebotenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft, wieder verkauft, übertragen oder ausgehändigt werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder unterfallen einem Ausnahmetatbestand von solchen Registrierungserfordernissen, oder sind Gegenstand einer Transaktion, die nicht Gegenstand von solchen Registrierungserfordernissen ist, soweit dies in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder Jurisdiktion der Vereinigten Staaten erfolgt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchgeführt.



