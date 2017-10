Die italienische Bank Carige rutscht tiefer in die roten Zahlen.

Die angeschlagene italienische Bank Carige ist im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im Zeitraum von Juli bis September habe unter dem Strich ein Verlust von 55,5 Millionen Euro gestanden nach 39,6 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Grund seien Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Problemkrediten gewesen. Trotz sinkender Einnahmen habe das Geldhaus ein Betriebsergebnis von 5,4 Millionen Euro verbucht. Die neuntgrößte Bank Italiens muss auf Geheiß der Europäischen Zentralbank (EZB) frisches Geld aufnehmen und die faulen Kredite in ihren Büchern reduzieren. Dem Geldhaus steht damit die dritte Kapitalerhöhung seit 2014 bevor. Die Restrukturierung verzögerte sich zuletzt wegen eines Führungsstreits. Das Institut peilt nach eigenen Angaben eine Kapitalerhöhung im Volumen von 560 Millionen Euro an.

