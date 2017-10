Die Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX, Messe für Wasser, Energien, Technologie und Umwelt) ist zu einem jährlichen Ereignis geworden, das von internationalen Unternehmen in den Gebieten Energie, Wasser und Umwelt erwartet wird, die hier ihre Technologien und Produkte zeigen und Investitionsmöglichkeiten in diesen zentralen Bereichen ermitteln können. Die Ausstellung bietet eine einmalige Gelegenheit für Investoren, in Einzelgesprächen mit Großkonzernen und Entscheidungsträgern aus der Region und aus der ganzen Welt Handelsbeziehungen zu etablieren und weiterzuentwickeln sowie Geschäftschancen voranzubringen.

Exhibitors, visitors, and participants commend diversity of 19th WETEX and 2nd Dubai Solar Show (Photo: AETOSWire)

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organisiert die WETEX jährlich nach den Weisungen Seiner Hoheit des Scheichs Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, und unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit des Scheichs Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Stellvertretender Herrscher von Dubai, Finanzminister und Präsident der DEWA.

Die 19. WETEX und die 2. Dubai Solar Show waren ein außergewöhnlicher Erfolg. Die WETEX 2017 konnte etwa 31.000 Besucher, 2.000 Aussteller und 75 Sponsoren aus über 50 Ländern anlocken. Sie fand auf einem 70.000 Quadratmeter großen Areal statt. Die 2. Dubai Solar Show fand auf 14.000 Quadratmetern statt. Sie konnte 28 Sponsoren und 90 Aussteller aus der ganzen Welt anlocken. Die beiden Events wurden im Rahmen der Grünen Woche und in Verbindung mit dem 4. World Green Economy Summit (WGES) veranstaltet, auf dem 60 Redner aus der ganzen Welt sich mit Hauptthemen wie intelligenten Städten, umweltgerechter Wirtschaft, Innovationen und nachhaltiger Entwicklung beschäftigten.

Die beiden Ausstellungen spiegeln Dubais Engagement für die Unterstützung der globalen Bestrebungen wider, sich verstärkt auf erneuerbare Energien zu konzentrieren, Nachhaltigkeit in sämtlichen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten des Emirats zu realisieren und seine regionale und weltweite Führungsposition auf diesem Gebiet zu stärken. Auf den Veranstaltungen bot sich für Tausende von Unternehmen Gelegenheit, ihre Geschäfte und Produkte zu bewerben, die neuesten Technologien in den Sektoren Energie, erneuerbare Energie, Wasser und Umwelt zu präsentieren und Partnerschaften zu begründen. Machen Sie Geschäfte, und bauen Sie Geschäftsbeziehungen mit lokalen, regionalen und internationalen Unternehmen auf.

Die 20. WETEX und die 3. Dubai Solar Show werden vom 23.-25. Oktober 2018 stattfinden. Weitere Informationen finden Sie auf www.wetex.ae

