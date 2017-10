Anstieg von 4G und Smartphone-Verbreitung befeuern das Wachstum der Mobilfunkbranche in Lateiamerika

Das Ökosystems der mobilen Applikationen hat nach der neuen GSMA-Studie in Lateinamerika im letzten Jahr 5 Prozent des BSP erwirtschaftet. Die Ausgabe der GSMA-Serie Mobile Economy für Lateinamerika und die Karibik für 2017, die heute auf der Veranstaltung GSMA Mobile 360 Series Latin America in Bogotá veröffentlicht wurde, hat errechnet, dass die Region 2016 Mobiltechnologien und -dienstleistungen einen ökonomischen Wert in Höhe von 260 Milliarden USD (5 Prozent des BSP1) zu verdanken hat. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der Beitrag der Mobilfunkbranche zu den Wirtschaften in der Region durch den rasanten Anstieg von 4G und der Smartphone-Verbreitung zu erklären ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171031006675/de/

New GSMA Study Finds That Mobile Industry Accounts for 5 Per Cent of Latin American GDP (Graphic: Business Wire)

"Das Ökosystems der mobilen Applikationen in Lateinamerika trägt entscheidend zum Wirtschaftswachstum und zur sozialen Entwicklung in dieser facettenreichen Region bei, indem eine Plattform für Innovationen, Investitionen und Unternehmertum geschaffen wird?, sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer bei der GSMA. "Lokale Betreiber haben Pläne, bis zum Ende dieses Jahrzehnts fast 70 Milliarden USD in ihre Netzwerke zu investieren, um die 4G-Abdeckung der Region zu verbessern und so, in dem Maße, in dem Verbraucher zu Netzwerken der nächsten Generation wechseln, eine erhöhte mobile Datennutzung zu ermöglichen.?

4G-Netzwerke erreichen eine kritische Masse

Ende 2016 gab es 451 Millionen einzelne Mobilfunkteilnehmer2 in ganz Lateinamerika, die sich in Märkten wie Brasilien (33 der Gesamtanzahl), Mexiko, (20 %), Argentinien (9 %) und Kolumbien (7 %) konzentrieren. Vor dem Ende dieses Jahrzents werden weitere 60 Millionen neue Teilnehmer erwartet. Zu diesem Zeitpunkt werden dann mehr als drei Viertel der Bevölkerung dieser Region über ein Mobiltelefon verfügen, ein Anstieg gegenüber 70 im Jahr 2016.

Die Mobilfunkteilnehmer wechseln zunehmend zu intelligenten Geräten und Netzwerken. Smartphones machten in der ersten Hälfte von 2017 59 Prozent der Verbindungen3 in Latein Amerika aus und den Prognosen zu Folge werden sie bis zum Jahr 2020 insgesamt 71 Prozent ausmachen. Nach einem langsamen Start haben die 4G-Netzwerke in der Region eine kritische Masse erreicht und decken mittlerweile 70 Prozent der Bevölkerung ab. Bis zum Juni 2017 hatten Mobilfunkbetreiber in Lateinamerika 108 4G-Netzwerke in 45 Märkten eingerichtet. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, werden bis 2020 42 Prozent der Verbindungen über 4G abgewickelt, was die Region auf den globalen Durchschnitt anheben würde. Die ersten kommerziellen 5G-Netzwerke in der Region werden für 2020 erwartet und werden bis 2025 schätzungsweise 50 Prozent der Bevölkerung abdecken.

Schaffung einer Plattform für Innovation und Wachstum

Es wird erwartet, dass das mobile Ökosystem in Lateinamerika in den nächsten paar Jahren einen immer bedeutenderen Beitrag zur Wirtschaft der Region leisten wird, der sich 2020 auf einen wirtschaftlichen Wert von 320 Milliarden USD belaufen wird, der 5,6 Prozent des Bruttosozialproduktes entspricht, und damit die 5 Prozent des Jahres 2016 übersteigt. Die Branche hat im letzten Jahr direkt und indirekt auch mehr als 1,7 Millionen Arbeitsplätze unterstützt und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Hand, da 2016 über allgemeine Steuern, einschließlich Mehrwertsteuer, Unternehmenssteur und Beschäftigungssteuern, fast 34 Milliarden USD eingenommen wurden.

In Folge der steigenden Smartphone-Verbreitung und der Nutzung von 4G-Netzwerken, bietet die Mobilfunkbranche in Lateinamerika eine große, skalierbare Plattform für Unternehmer und Innovatoren. Der Zufluss von Risikokapital und privatem Eigenkapital war besonders 2017 sehr stark und im ersten halben Jahr waren mehr Transaktionen als im gesamten Rekordjahr 2016 zu verzeichnen.

Mit fast 350 Million mobilen Internet-Teilnehmern ist der lateinamerikanische Markt größer als der US-amerikanische Markt und umfasst einige der fortschrittlichsten und engagiertesten mobilen Internet-Nutzer der Welt. Ungefähr 300 Millionen Menschen bleiben jedoch digital ausgeschlossen und sind derzeit nicht in der Lage, an den sozioökonomischen Vorteilen teilzuhaben, die sich aus dem mobilen Zugang zum Internet ergeben. Diese Bürger leben überwiegend in ländlichen und abgelegenen Gegenden, verfügen über ein niedrigeres Einkommen und benötigen spezielle politische Maßnahmen der Regierung, um einen kollaborativen Ansatz zwischen dem Privatsektor und der öffentlichen Hand herbeizuführen, der auf die Beseitigung dieser Unterschiede abzielt.

"Trotz des bisher erzielten Fortschritts werden immer noch zu viele Menschen in Lateinamerika und der Karibik aus der digitalen Welt ausgeschlossen und die Mobilfunkbranche muss eine ganze Reihe von Herausforderungen angehen, wenn diese Menschen Anschluss finden sollen?, fügte O'Hara hinzu. "Mobilfunkbetreiber spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, diese Menschen zu erreichen und die Hemmnisse zu beseitigen, die sich der Verbreitung des mobilen Zugangs zum Internet entgehenstellen, wie beispielsweise einem Mangel an digitalen Fähigkeiten und den Herausforderungen bezüglich der Bezahlbarkeit.?

Der neue Bericht ‚The Mobile Economy: Latin America 2017? wurde von GSMA Intelligence, dem Forschungsarm der GSMA, erstellt. Wenn Sie den vollständigen Bericht und verwandte Infografiken lesen möchten, besuchen Sie bitte: www.gsma.com/mobileeconomy/latam.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der GSMA-Unternehmenswebsite unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

1 Der Beitrag zum BSP umfasst direkte Beiträge der Mobilfunkbranche (1,0 des BSP); indirekte Beiträge (0,6 %) sowie Produktivitätsverbesserungen (1,8 %).

2 Ein einzelner Mobilfunkteilnehmer steht für eine einzelne Person, die über mehrere SIM-Verbindungen verfügen kann

3 Ende des Jahres 2016 gab es in Lateinamerika 675 Millionen Verbindungen (ohne M2M), die Prognosen zu Folge im Jahr 2020 auf 771 Millionen ansteigen werden

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171031006675/de/

Contacts:

Für die GSMA

Clare Fenny

+44 20 7067 0749

CFenny@webershandwick.com

oder

GSMA-Pressestelle

pressoffice@gsma.com