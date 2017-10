Reisende sollten jetzt buchen, um das Beste von Mexikos wunderschönen Landschaften, unberührten Stränden, pulsierenden Kolonialstädten und anderen Destinationen zu erleben



Mexiko-Stadt (ots/PRNewswire) - Das mexikanische Fremdenverkehrsbüro lädt Besucher ein, ihre nächsten Reisen nach Mexiko zu buchen, um das Beste des Landes zu erleben. Die Erdbeben im vergangenen Monat, die Teile von Chiapas, Oaxaca, Puebla, Mexiko-Stadt und Morelos trafen, hatten glücklicherweise in den Tourismusgebieten keine Auswirkungen. Alle wichtigen Reiseziele, darunter Los Cabos, Cancun-Riviera Maya, Merida und Yucatán, Puerto Vallarta, Guadalajara und viele andere blieben unberührt.



"Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unsere Tourismusziele den Besuchern aus aller Welt offen stehen und wir sie jederzeit gerne willkommen heißen" erklärt Hector Flores, CEO des mexikanische Fremdenverkehrsbüros. "Wir stehen in enger Verbindung mit den Destinationen und können bestätigen, dass alle beliebten Attraktionen, Flughäfen und Tourismusgebiete einwandfrei funktionieren. Besucher erleben Gastfreundschaft und freundliche Menschen, unberührte Landschaften und Strände sowie die lebhaften Kolonialstädte und andere Destinationen, für die Mexiko bekannt ist."



Mexiko-Stadt berichtete, dass während der Tage nach dem Erdbeben vom 19. September ein leichter Rückgang der touristischen Aktivitäten zu verzeichnen war, dass aber alle Aktivitäten innerhalb einer Woche wieder normal aufgenommen wurden. Sämtliche Veranstaltungen finden wie geplant statt. Die internationalen Blockbuster-Attraktionen in Mexiko-Stadt, darunter die Formel 1 und die Parade zum Tag der Toten, fanden am Wochenende des 28. Oktober statt und tausende Besucher nahmen daran teil.



Die Zeit um den Tag der Toten, die Ende Oktober beginnt und Anfang November endet, wird in ganz Mexiko in den Top-Destinationen wie Oaxaca, Chiapas, Puebla und Aguascalientes gefeiert, und bringt Familien und Freunde zusammen, die sich mit Freude ihrer Angehörigen erinnern. Diese fröhlichen Tage sind gefüllt von einzigartigen Dekorationen, Aromen, Düften und Feiern, die man nicht verpassen sollte.



Dank der gemeinsamen Bemühungen des öffentlichen und des privaten Sektors gibt Puebla bekannt, dass seine touristischen Aktivitäten weiterhin zugängig bleiben. In der Stadt Puebla sind alle Hotels in Betrieb und die wunderschöne historische Innenstadt kann wie gewohnt besucht werden. Die Städte Atlixco und Cholula haben bestätigt, dass ihre Sehenswürdigkeiten abgesichert sind und sie ihre Besucher jederzeit willkommen heißen. Einige Museen müssen zwar restauriert werden, aber zahlreiche sind für die Öffentlichkeit zu den üblichen Öffnungszeiten zugängig.



Pueblas andere magischen Städte wie Pahuatlan, Zacatlan, Chignahuapan, Cuetzalan, Xicotepec, Huauchinango und Tlatlauquitepec wurden vom Erdbeben verschont und stehen Besuchern uneingeschränkt offen.



Oaxaca City, Huatulco und Puerto Escondido im Bundesstaat Oaxaca und Palenque, San Cristóbal de las Casas und Tuxtla Gutierrez in Chiapas sind ungehindert in Betrieb und alle Sehenswürdigkeiten sind für Besucher geöffnet.



In Morelos sind die berühmten Thermen und schönen Veranstaltungsorte wie gewohnt in Betrieb.



Flores fährt fort: "Wir laden alle ein, die Wunder Mexikos zu entdecken. Es ist eine Welt für sich - reich an Kultur, freundlichen Gemeinschaften, magischen Orten und einmaligen Erlebnissen. Mexikos Menschen und seine schönen Umgebungen heißen Besucher wie immer mit offenen Armen willkommen."



Das mexikanische Fremdenverkehrsbüro und die gesamte Tourismusbranche konzentrieren sich unvermindert darauf, allen Besuchern ein unvergessliches und positives Erlebnis in Mexiko zu bieten. Die mexikanische Regierung arbeitet auf allen Ebenen an der Umsetzung der Reaktionspläne, um vom Erdbeben betroffene Personen zu unterstützen.



Weitere Informationen zu Mexiko und seinen Urlaubsziele finden Sie unter www.visitmexico.com.



