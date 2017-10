Höhere Effizienz und Zufriedenheit sowohl für Endnutzer als auch

Support-Personal als es je denkbar war



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ServiceAide®, Inc

(http://www.serviceaide.com/)., ein weltweit aktiver Anbieter von

Service-Management-Lösungen, stellte heute seinen auf künstlicher

Intelligenz (KI oder AI) basierenden virtuellen Support-Mitarbeiter

für seine Cloud Service Management-Produkte vor - Luma. Im

Gegensatz zu anderen Methoden für den Einsatz von KI und/oder

Chatbots in bestehenden Prozessen entwickelte ServiceAide ein

vollkommen neues Verfahren für die Bearbeitung von Kundendienst- und

IT-Service-Management (ITSM)-Tickets. Damit können Unternehmen ihren

Kunden, Endnutzern von IT-Ressourcen, dem IT-Personal wie auch

Managern eine Komplettservice-Erfahrung anbieten, die die

langjährigen Begrenzungen für Effizienz und Zufriedenheit

durchbricht.



ServiceAide schätzt, dass Neuzuweisungen, mittlere Reparaturzeit

und Support-Ticketkosten mindestens um 30 % reduziert werden, wenn

Luma für folgende Aufgaben eingesetzt wird:



- Bestätigung der Zufriedenheit mit der Lösung - eine Aufgabe, die

bis zu 30 % der Arbeitszeit eines Support-Mitarbeiters in Anspruch

nehmen kann

- Vermehrte Selbstbedienung (Zero-Touch-Ansatz) und Lösung beim

Erstkontakt, was wiederum die Anzahl und Kosten von Tickets

verringert

- Minderung von Frustration, Zeit und Kosten durch Erstellung von

Tickets, die alle Informationen einschließlich Kontext enthalten,

um Tickets zügig zuweisen, diagnostizieren und lösen zu können,

ohne dass Formulare ausgefüllt, E-Mails gesendet und Rückrufe zur

Klärung getätigt werden müssen, wenn Vorfälle und Serviceanfragen

menschliche Support-Mitarbeiter erfordern



Da Luma extrem detaillierte Tickets erstellt, können diese

Informationen auch problemlos für Artikel in einer Wissensdatenbank

genutzt werden, um die Service-Effizienz und -Zufriedenheit weiter zu

verbessern. Außerdem ist die Konversation mit dem Service-Desk zur

Bearbeitung von Tickets und für den Zugriff auf Betriebsdaten

möglich. Dies bedeutet für Support-Mitarbeiter und Manager weitere

Vorteile und Rationalisierung.



"Jede Organisation verlässt sich auf Technologie. Daher sind

effektiver Kundendienst und ITSM kritisch für Kundentreue,

Produktivität, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Wettbewerbsvorteile und

die Verfügbarkeit von IT-Services", sagt Wai Wong, CEO von

ServiceAide. "Um eine stetige Steigerung von Effizienz und

Wertschöpfung für die gesamte Support-Kette zu erzielen, mussten wir

uns von der herkömmlichen Ticket-Bearbeitung lösen und holistisch

integrierte, auf künstlicher Intelligenz basierende

Service-Management-Lösungen entwickeln."



Über ServiceAide (http://www.serviceaide.com/)



ServiceAide bietet seinem wachsenden Portfolio an Kunden in aller

Welt Support- und Service-Management-Lösungen an, damit sie aus

effizienter Ticket-Bearbeitung und ausgezeichnetem Kundendienst einen

geschäftlichen Nutzen ziehen können. Die

IT-Service-Management-Funktion gewährleistet, dass IT-Systeme

Serviceverträgen und den jeweiligen Geschäftszielen entsprechen. Die

Lösungen zeichnen sich durch konfigurierbares Ticket-Management,

ITIL-zertifizierte Prozesse, Skalierbarkeit, Datenkonnektivität,

künstliche Intelligenz und virtuelle Support-Mitarbeiter aus. All

dies sorgt für geringe Verwaltungs- und Betriebskosten. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.serviceaide.com.



