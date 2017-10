von Karen Szola, €uro am Sonntag Der nächste Gewinn ist nur einen Mausklick entfernt. So stellen sich CFD-Trader gern mal dar. Doch bevor es so weit ist, muss noch jede Menge Fleißarbeit erledigt werden. Denn neben fundamentalen Aspekten kommen CFD-Trader bei ihren Analysen von Aktien, Indizes, Währungen oder Rohstoffpreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...