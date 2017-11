Übernahme ergibt weltweit führende Labortestplattform für extrahier- und auslaugbare Stoffe für Pharma- und Medizingeräteunternehmen

Sterigenics International LLC meldete heute die Übernahme von Toxikon Europe N.V., des europäischen Geschäftsbereichs der Toxikon Corporation, einer in Bedford (Massachusetts/USA) ansässigen Organisation für präklinische Vertragsforschung. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Toxikon Europe N.V. bietet einen Satz integrierter analytischer, Werkstoffcharakterisierungs- und mikrobiologischer Dienstleistungen für die Branchen Pharmazeutika, Medizingeräte und Biologika. Die unerreichte Testexpertise des Unternehmens hinsichtlich extrahier- und auslaugbarer (EuL-) Stoffe und seine erstklassige Datenbank optimieren die Flexibilität und Markteinführungszeiten für die Produkte von Kunden im Bereich der Biowissenschaften.

Die Übernahme führt zu einem umfassenderen Dienstangebot und einer Plattform zur Förderung des Wachstums des Nelson-Labs-Geschäfts von Sterigenics International. Nelson Labs wird künftig die führenden EuL-Fähigkeiten von Toxikon Europe in der ganzen Welt anbieten und seinerseits die führenden mikrobiologischen Dienstleistungen von Nelson Labs für die Kunden von Toxikon Europe bereitstellen.

"Die geografische Präsenz und leistungsstarke analytische Testplattform von Toxikon Europe ermöglichen unsere globale Expansion sowie einen stark gesteigerten Wertvorschlag für unsere Kunden", erklärte Michael B. Petras Jr., CEO von Sterigenics International. "Wir freuen uns sehr, das starke Geschäftsleitungsteam mit insgesamt mehr als 150 Jahren Branchenerfahrung sowie die hochqualifizierten Mitarbeiter von Toxikon Europe in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen."

Die Kompetenzen von Toxikon Europe erweitern und ergänzen das bestehende Testportfolio von Nelson Labs und die Kombination macht Nelson Labs zu einer erstrangigen globalen EuL-Labortestplattform für die Pharma- und Medizingerätebranche.

Im Rahmen der Transaktion schließen Nelson Labs und Toxikon USA eine langfristige Liefervereinbarung ab, unter der Nelson Labs In-Vivo-Biokompatibilitätsdienste an Toxikon USA auslagert.

"Die Übernahme von Toxikon Europe und unsere laufende Partnerschaft mit Toxikon USA unterstützen unsere Strategie, breiter gefächerte Dienstleistungen anzubieten, um den Anforderungen unseres rasch wachsenden globalen Kundenstammes gerechtzuwerden", so Jeff Nelson, President von Nelson Labs. "Wir sind nunmehr in der Lage, die pharmazeutische und Medizingerätebranche durchgängig vom Frühstadium der Produktentwicklung an bis zur Herstellung, Sterilisation und Qualitätssicherung mit Prüfungsdienstleistungen zu versorgen."

"In den Augen von Toxikon Europe bestätigt die Übernahme des Unternehmens durch Sterigenics International unseren Erfolg, und unsere Kunden erhalten dadurch zusätzliche Ressourcen", sagte Dr. Laxman Desai, President und CEO, Toxikon Corporation. "Unser Team bei Toxikon USA freut sich auf die fortgesetzte partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Nelson Labs."

Jos Bollen, Managing Director, Toxikon Europe, fügte hinzu: "Unsere Kunden, die zunehmenden Wert auf Qualität und Sicherheit legen, erhalten weiterhin die hochwertigen Dienstleistungen und die Qualität, die sie von Toxikon Europe gewöhnt sind. Darüber hinaus wird unsere Dienstleistungspalette und Reichweite durch die Kompetenzen und branchenführende Arbeit der Nelson Labs von Sterigenics International ergänzt."

Über Sterigenics International LLC

Sterigenics International LLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit führend als vollständig integriertes Unternehmen, das sich dem Schutz der Gesundheit weltweit verschrieben hat. Mit insgesamt mehr als 500 Jahren wissenschaftlicher Erfahrung sorgt das Unternehmen für die Sicherheit des Gesundheitswesens durch Bereitstellung erfolgskritischer Dienstleistungen in den Bereichen Medizingeräte, Pharmazeutika, Gewebe und Lebensmittel. Sterigenics betreibt 60 Niederlassungen in 13 Ländern in allen Teilen Amerikas, Europa und Asien. Das Unternehmen beschäftigt 2.600 Mitarbeiter weltweit und beeinflusst jedes Jahr das Leben von mehr als 180 Millionen Menschen in der ganzen Welt. Sterigenics International hat mehr als 6.000 Kunden weltweit, die über drei erstklassige Unternehmen Nelson Labs, Nordion und Sterigenics betreut werden, wobei das vorrangige Ziel in der täglichen Sicherstellung der Sicherheit des Gesundheitswesens besteht. Nelson Labs bietet führende mikrobiologische und analytische Prüfungen sowie Beratungsdienste zur Unterstützung von Kunden in den Bereichen Medizingeräte, Gewebe- und implantierbare Produkte sowie pharmazeutische und biologische Produkte an. Nordion ist der weltweit größte Anbieter von Kobalt-60, das im Gammasterilisationsprozess verwendet wird, sowie von medizinischen Isotopen, die in der Diagnose und Behandlung diverser Krankheiten und Krebsarten zum Einsatz kommen. Sterigenics bietet Vertragssterilisations- und Ionisationsdienste für die Branchen Medizingeräte, Pharmazeutika, Lebensmittelsicherheit und hochleistungsfähige Materialien an. Sterigenics International LLC befindet sich im Besitz der Beteiligungsgesellschaften Warburg Pincus und GTCR. Weitere Informationen über Sterigenics finden Sie unter sterigenics.com, über Nordion unter nordion.com und über Nelson Labs unter nelsonlabs.com.

Über Toxikon Europe N.V.

Toxikon Europe ist eine unabhängige, in privater Hand befindliche Vertragsforschungsorganisation mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen bezüglich extrahier- und auslaugbarer Stoffe für die Pharmabranche. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Belgien und unterstützt Pharmaunternehmen in der ganzen Welt bei der Entwicklung weltweit anerkannter (FDA, EMA) Prüfungsstrategien für die Eignung von Behälter- und Verschlussanwendungen und Pharmaproduktionsausrüstung vom Standpunkt extrahier- und auslaugbarer Stoffe her. Darüber hinaus stellt die Toxikon-Gruppe auch Prüfungsdienste für Biokompatibilität (In-Vivo- und In-Vitro-Tests) für die Medizingeräte- und Pharmabranche bereit. Toxikon besitzt die ISO 17025-Akkreditierung, GLP-Zertifizierung und GMP-Akkreditierung und ist zudem bei der FDA registriert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171031006700/de/

Contacts:

Sterigenics International

Amy McGahan, 216-241-3027

amcgahan@dix-eaton.com

oder

Toxikon Europe N.V.

Jos Bollen, 32 16 400484

Jos.Bollen@toxikon.be

oder

Toxikon USA

Branden Morris, 781-275-3330 App. 7141

branden.morris@toxikon.com