60 Jahre lang waren sie verschollen, dann fand man sie in einer kleinen Wohnung in München: 1400 Kunstwerke - darunter Ölgemälde und Zeichnungen, unter anderem von Matisse, Rodin und Monet. Es war der grösste Kunstfund aller Zeiten. Der Jahrhundertschatz des Cornelius Gurlitt. Nie hat eine Entdeckung von Kunstwerken für so viele Schlagzeilen gesorgt wie Gurlitts Bilderschatz, denn die Bilder stammen zum grössten Teil aus dem Kunsthandel der Nationalsozialisten. Doch was genau steckt hinter dem Fund? Wie belastet sind diese Bilder, und woher stammen sie? Ab November ist ein Teil der Bilder zum ersten Mal im Kunstmuseum Bern zu sehen. Ein Film von Stefan Zucker.

Die Dokufiktion «Gurlitts Schatten» erzählt die Geschichte eines alten Mannes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...