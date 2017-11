Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

JAMAIKA/RENTE - Union, FDP und Grüne haben sich nach Informationen der Bild-Zeitung bei ihren Koalitionsgesprächen darauf verständigt, die erst 2014 von der Großen Koalition eingeführte Rente mit 63 teilweise wieder abzuschaffen. Im Gespräch ist demnach, die abschlagsfreie Verrentung ab 63 Jahren (und 45 Beitragsjahren) künftig nur noch für Berufe mit harter körperlicher Arbeit zu ermöglichen. Mehr Geld soll im Gegenzug teilweise oder ganz Berufsunfähigen (Erwerbsunfähigenrente) zugutekommen. (Bild-Zeitung)

JAMAIKA/MINDESTLOHN - Die Unterhändler von Union, FDP und Grünen haben sich unterdessen bei den Koalitionsverhandlungen anscheinend auf das Ziel der Vollbeschäftigung verständigt. Sie wollen Selbstständigkeit unterstützen, unter anderem durch Bürokratieabbau und eine Reduzierung der Mindestkrankenversicherungsbeiträge. Über eine Pflicht zur Altersvorsorge und die Einbeziehung von Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung will man weiter reden. "Unser gemeinsames Ziel ist die Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge", heißt es in dem Papier zu Arbeit, Rente, Pflege und Soziales. Auch heißt es bestimmt: "Der Mindestlohn gilt." (FAZ S. 17)

JAMAIKA/KLIMASCHUTZ - Vor den wichtigen Jamaika-Verhandlungen zu Klima und Energie an diesem Donnerstag hat der Grünen-Unterhändler Oliver Krischer Union und FDP zum Einlenken aufgefordert. "Union und FDP müssen endlich anerkennen, dass Klimaschutz und die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands keine Gegensätze sind", sagte Krischer. Der Verlauf der Gespräche bedeute eine Weichenstellung für die geplante Koalition: "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob eine Jamaika-Koalition zustande kommen kann oder nicht", sagte Krischer. (Funke Mediengruppe)

JAMAIKA/KOMMUNEN - Anlässlich der Jamaika-Sondierungen zum Thema Städte und Gemeinden fordert die SPD die Einsetzung eines eigenständigen Ausschusses für Kommunalpolitik im Deutschen Bundestag. "Die Zukunftsaufgaben des Landes tragen in erster Linie die Städte und die Gemeinden. Von der Bildung über die Infrastruktur bis zur demografischen Entwicklung - alles fällt letztlich in den Kommunen an", sagte Fraktionschefin Andrea Nahles. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TERRORABWEHR - Nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin dringt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auf eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Abwehr islamistischer Anschläge. "Der Einsatz zeigt, dass die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den Terror grundsätzlich gut aufgestellt sind. Es ist aber auch klar, dass jetzt die Bund-Länder-Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung weiter gestärkt werden muss", sagte der CSU-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl. (Funke Mediengruppe)

SOZIALWOHNUNGEN - Der Neubau von Sozialwohnungen muss nach Auffassung des Deutschen Mieterbundes mit jährlich bis zu 6 Milliarden Euro gefördert werden. "Wir brauchen bis auf weiteres 80.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr", sagte Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten der Welt. "Dafür müsste der Bund 2,5 bis 3 Milliarden Euro bereitstellen, die Länder müssten noch einmal den gleichen Betrag aufbringen. Allerdings müssen die Länder das Geld dann auch zweckgebunden einsetzen", so Siebenkotten. (Welt S. 17)

FED - Der amerikanische Präsident Donald Trump will offenbar Jerome Powell für den Chefposten der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve Fed nominieren. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Janet Yellens Amtszeit an der Spitze der Fed endet am 3. Februar kommenden Jahres. Powell gehört jetzt schon zum zurzeit vierköpfigen Direktorium der Fed. (FAZ S. 15/Handelsblatt S. 32)

BÖRSEN - Europas Börsen monieren Mängel in der Regulierung durch die revidierte EU-Marktrichtlinie Mifid II, die am 3. Januar kommenden Jahres in Kraft treten wird. "Die Regulierung enthält einige Schlupflöcher, und wir fordern eine gesetzliche Regelung", erklärt Rainer Riess, Generaldirektor des europäischen Börsenverbands Federation of European Securities Exchanges (Fese), in einem Streitgespräch mit Stefan Hoops, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts Deutschland der Deutschen Bank, über die Lage auf dem EU-Kapitalmarkt. Konkret fordert Riess etwa die Verpflichtung systematischer Internalisierer auf ein System minimaler Preisveränderungen, dem unter Mifid II auch Börsen und multilaterale Handelsplätze unterlägen. Zudem müssten Fragen der Transparenz gesetzlich geregelt werden. "Konkurrenz belebt das Geschäft, aber Intransparenz zerstört die effiziente Preisbildung zum Nachteil von allen", argumentiert Riess, bis Ende 2012 Managing Director der Deutschen Börse. (Börsen-Zeitung S. 4)

