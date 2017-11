Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Seit Monaten wird über einen Zusammenschluss von T-Mobile US, der amerikanischen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, mit dem Wettbewerber Sprint spekuliert. Nun aber droht die Transaktion zu scheitern. Laut mehreren Medienberichten steht der japanische Softbank-Konzern, dem Sprint mehrheitlich gehört, vor dem Abbruch der Verhandlungen. Softbank fürchtet angeblich, bei einer Fusion zu viel Kontrolle aufzugeben. (FAZ S. 19/Handelsblatt S. 16)

BOSCH - Der Autozulieferer Bosch muss sich einer amerikanischen Sammelklage von VW-Händlern wegen angeblicher Mitschuld im Abgas-Skandal stellen. Einen Antrag auf Klageabweisung wies der zuständige Richter Charles Breyer in einer Verfügung in allen Punkten ab. Die Klage sei begründet, die Argumente von Bosch überzeugten nicht, entschied das Gericht. Der Stuttgarter Firma wird Verschwörung zum Abgas-Betrug vorgeworfen. Bosch weist dies zurück. Konkret geht es darum, dass Bosch Volkswagen Software lieferte, die in großem Stil zur Manipulation von Abgaswerten von Dieselwagen genutzt wurde. Gestritten wird darüber, ob und inwieweit der Zulieferer über den Betrug informiert und beteiligt war. Sollten die Anwälte hinter der Klage im Namen von rund 650 amerikanischen Autohändlern beweisen können, dass Bosch wissentlich mitgemacht hat, drohen hohe Strafen. Bosch zeigte sich enttäuscht von Richter Breyers Entscheidung. Viele Anschuldigungen der Klage seien haltlos, teilte der Konzern in einer Stellungnahme mit. (FAZ S. 19)

RHEINMETALL - Deutsche Spitzenmanager können offenbar derzeit in Saudi-Arabien einen erheblichen Karrieresprung machen. Der Deutsche Andreas Schwer, derzeit noch Vorstand in der Rüstungssparte des Düsseldorfer Rheinmetall-Konzerns, soll SAMI-Vorstandschef werden. SAMI steht für Saudi Arabian Military Industries, heißt es. (Welt S. 9)

AIRBUS - Im Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen Airbus ist es im Management zu einem Machtkampf gekommen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen versucht der französische Vize Fabrice Bregier, den deutschen Konzernchef Tom Enders abzulösen. (Handelsblatt S. 14)

AIRBUS - Die Korruptionsaffäre von Airbus zieht weitere Kreise. Der französisch-deutsche Konzern gestand am Dienstag zum ersten Mal "Unregelmäßigkeiten" in Anträgen auf Rüstungs-Exportlizenzen in den Vereinigten Staaten ein, die den Einsatz von Vermittlern und Provisionen betreffen. "Es geht um unzureichende Meldungen" nach dem Regelwerk für den internationalen Waffenhandel, nicht etwa um die Rüstungsexporte selbst, sagte Airbus-Finanzchef Harald Wilhelm am Dienstag. Hinzu kommen Probleme mit den Triebwerken des amerikanischen Zulieferers Pratt & Whitney, die die Auslieferungen des Kurzstreckenflugzeugs A320-Neo verzögern. (FAZ S. 22)

CLARIANT - Nachdem der amerikanische Investor White Tale die Fusion von Clariant mit dem Wettbewerber Huntsman verhindert hat, erhöht er nun den Druck auf das Management. White Tale verlangt drei Sitze im Verwaltungsrat von Clariant und droht mit der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Außerdem fordert der mit einem Anteil von gut 20 Prozent größte Einzelaktionär des Schweizer Spezialchemieunternehmens, alle strategischen Optionen für die Weiterentwicklung von Clariant von einer unabhängigen Investmentbank prüfen zu lassen. (FAZ S. 22/Börsen-Zeitung S. 7)

November 01, 2017

