Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Übernahme von Zifru und Snapz

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Übernahme von Zifru und Snapz 01.11.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

HOCHDORF stärkt den Bereich Cereals & Ingredients

Hochdorf, 1. November 2017 - Die HOCHDORF Holding AG hat Kaufverträge für den Erwerb der Zifru Trockenprodukte GmbH, Zittau, und der Marke Snapz unterzeichnet. Mit den beiden Akquisitionen erweitert HOCHDORF das Produktportfolio im Bereich Cereals & Ingredients und erwirbt eine in den USA und in Europa etablierte Kids Food-Marke. Der Vollzug der Akquisitionen erfolgte per Ende Oktober 2017.

Ihre Strategie baut die HOCHDORF-Gruppe auf zwei Eckpfeilern: Die Vorwärtsintegration sowie die Entwicklung und Vermarktung neuer wertschöpfungsstarker Produkte. Mit dem Kauf der Zifru Trockenprodukte GmbH und der Übernahme der Marke Snapz verstärkt sich der Geschäftsbereich Cereals & Ingredients im Bereich der gesunden Kindernahrung.

Ergänzende Produkte im Bereich Kids Food Der Geschäftsbereich Cereals & Ingredients entwickelt und verkauft bereits heute verschiedene Produkte im Bereich der gesunden Kindernahrung. Mit der Übernahme des Produktionsunternehmens Zifru Trockenprodukte GmbH wird das Produktsortiment u.a. um getrocknete Gemüse und Früchte erweitert. Unter der Marke Snapz werden bereits seit mehreren Jahren Produkte der Firma Zifru Trockenprodukte GmbH in Europa und den USA vermarktet.

Der Produktionsstandort in Zittau wird zudem mit weiteren Technologien ausgebaut, um so ein vollumfängliches Kids Food Sortiment auf den Weltmärkten anbieten zu können.

«Mit der Akquisition der Firma Zifru und der Marke Snapz ist es uns gelungen, Einkaufs-, Produktions- und Vermarktungserfahrung zu übernehmen», erklärt der HOCHDORF Managing Director Cereals & Ingredients, Michel Burla. Gemäss Burla ist durch die Integration von Zifru und Snapz die Basis für eine optimale Produktion und Vermarktung gesunder Kindersnacks geschaffen worden.

Der Vollzug der Akquisitionen erfolgte per Ende Oktober 2017. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MJDMFVIPEF Dokumenttitel: HOCHDORF: Übernahme von Zifru und Snapz

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die HOCHDORF-Gruppe Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Weitere Informationen: www.hochdorf.com.

Über die Zifru Trockenprodukte GmbH Die 1997 gegründete Zifru Trockenprodukte GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion gesunder, lang haltbarer Frucht- und Gemüseprodukte. Die Frucht- und Gemüse-Stücke werden mit modernster Mikrowellen-Vakuum-Technologie getrocknet. Die Trocknungsanlage gehört zu den grössten dieser Art weltweit. Dank der schonenden Trocknungstechnologie bleiben die wertvollen und gesunden Bestandteile der Früchte und Gemüse erhalten.

Snapz Unter der Marke Snapz - Organic & FUNctional snacks - wird ein breites

Sortiment an getrockneten Früchten und Gemüsen vermarktet. Die gesunden Kids Food-Produkte werden in den USA und in Europa verkauft.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HOCHDORF Holding AG Siedereistrasse 9 6281 Hochdorf Schweiz Telefon: +41 41 914 65 65 Fax: +41 41 914 66 66 E-Mail: hochdorf@hochdorf.com Internet: www.hochdorf.com ISIN: CH0024666528 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

618731 01.11.2017 CET/CEST

ISIN CH0024666528

AXC0014 2017-11-01/07:01