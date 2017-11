Dallas (ots/PRNewswire) - MCI, ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von industriellen Steuerungsprodukten, Elektrogehäusen, Rasen- und kommunalen Pumpstationen, gab heute die Übernahme der Produktmarken FLOWTRONEX und Water Equipment Technologies (WET) von XYLEM, INC., ehemals Teil von ITT Industries, bekannt. Die Marken Flowtronex und WET betreuen seit über 40 Jahren Golf-, Landschaftsgarten-, Landwirtschafts- und Wasseraufbereitungsanlagen weltweit.



"Das FLOWTRONEX / WET-Team ist Weltklasse und hat die gleichen Vorstellungen wie MCI. Es entwickelt die technologisch fortschrittlichsten Produkte für unsere Kunden und die Branchen, die wir bedienen", erklärte James Carter CEO von MCI. Durch die Zusammenführung der beiden Unternehmen stärkt MCI ihre Branchenstrategie zur Stärkung der heimischen Märkte und zur Ausweitung der internationalen Märkte mithilfe der 40-jährigen Entwicklungserfahrung von FLOWTRONEX / WET. Die Marken FLOWTRONEX und WET werden von den zusätzlichen Produkten, Fähigkeiten und Technologien profitieren, die MCI in seiner 37-jährigen Geschichte entwickelt und hergestellt hat. Dies erzeugt enorme Synergien und stärkt den Markt.



