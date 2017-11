Der Telekomkonzern Consolidated Communications Inc. (ISIN: US2090341072, NASDAQ: CNSL) wird seinen Aktionären weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 0,3874 US-Dollar je Aktie ausschütten. Somit zahlt das Unternehmen auf das Jahr gerechnet 1,5496 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 19,15 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2017) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Zahlungsweise einer Dividendenrendite von 8,09 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 1. Februar ...

