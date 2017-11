FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.778 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.137 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.778 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.092 EUR

C7C XFRA US18451C1099 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.099 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.160 EUR

9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.077 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.215 EUR

1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.462 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.155 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.369 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.447 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.209 EUR

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EUR

XFRA XS1075184876 IDEAL ST.INTL. 14/18 REGS

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN