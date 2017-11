FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

A8L XFRA GB00B06GJT32 ALTONA ENERGYPLC LS-,0001

JIM XFRA GB00BQPW6Y82 JIMMY CHOO PLC LS 1

4IT XFRA NL0010937058 INTERTRUST NV EO-,60

0QT XFRA GB00BRTL8Q42 QUANTUM PHARMA PLC LS-,10