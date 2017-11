The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BLKG XBUL BG2030014117 BULGARIA/2.5 GOV 20190122 BSG0 BON BGN N

CT BLKJ XBUL BG2030016112 BULGARIA/0.5 GOV 20190217 BSG0 BON BGN N

CT BLKP XBUL BG2030017110 BULGARIA/0.3 GOV 20210222 BSG0 BON BGN N

CT BLKL XBUL BG2030115112 BULGARIA/1.85 GOV 20200204 BSG0 BON BGN N

CT BLKH XBUL BG2040009214 BULGARIA/4.95 GOV 20190128 BSG0 BON BGN N

CT BLKM XBUL BG2040010212 BULGARIA/5 GOV 20200713 BSG0 BON BGN N

CT BLKQ XBUL BG2040011210 BULGARIA/5 GOV 20210719 BSG0 BON BGN N

CT BLKR XBUL BG2040012218 BULGARIA/5 GOV 20220711 BSG0 BON BGN N

CT BLKS XBUL BG2040013216 BULGARIA/4 GOV 20230709 BSG0 BON BGN N

CT BLKT XBUL BG2040014214 BULGARIA/4 GOV 20240715 BSG0 BON BGN N

CT BLKV XBUL BG2040015211 BULGARIA/3.1 GOV 20250714 BSG0 BON BGN N

CT BLKX XBUL BG2040016219 BULGARIA/2.25 GOV 20260727 BSG0 BON BGN N

CT BLKY XBUL BG2040017217 BULGARIA/1.95 GOV 20270725 BSG0 BON BGN N

CT BLKF XBUL BG2040112216 BULGARIA/4.5 GOV 20190118 BSG0 BON EUR N

CT BLKK XBUL BG2040113214 BULGARIA/3.5 GOV 20200116 BSG0 BON EUR N

CT BLKN XBUL BG2040114212 BULGARIA/3 GOV 20210212 BSG0 BON EUR N

CT BLKU XBUL BG2040115219 BULGARIA/2.3 GOV 20250422 BSG0 BON BGN N

CT BLKZ XBUL BG2040117215 BULGARIA/0.8 GOV 20250327 BSG0 BON BGN N

CT BLKW XBUL BG2040210218 BULGARIA/5.75 GOV 20250929 BSG0 BON EUR N

CT BLKE XBUL BG2040403219 BULGARIA/6 GOV 20181011 BSG0 BON EUR N