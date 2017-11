FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

COY XFRA US1897541041 COACH INC. DL-,01

P3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16

GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01

2H2 XFRA US90187B1017 TWO HARBORS INV.DL -,0001

GIX XFRA AU000000AR17 ARROWHEAD RES