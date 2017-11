Baar (awp) - Der Bauchemiekonzern Sika baut das Geschäft in den USA aus und übernimmt die Butterfield Color Inc. Damit werde das Angebot für Betonverarbeiter gestärkt, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Butterfield erzielte 2016 einen Umsatz von 20 Mio CHF. Finanzielle Angaben zur Transaktion werden keine gemacht. Butterfield ...

Den vollständigen Artikel lesen ...