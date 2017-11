FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1633 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1638 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem zunächst vergleichsweise impulsarmen Handel. In der Eurozone werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften wichtige US-Konjunkturdaten und eine Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen./jkr/das

ISIN EU0009652759

AXC0017 2017-11-01/07:29