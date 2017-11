Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich nach oben geht es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen an den Börsen in Ostasien. Angeführt wird die Gewinnerliste dabei von Tokio, wo der Nikkei-225 um 1,8 Prozent auf 22.409 Punkte nach oben springt und damit erneut auf den höchsten Stand seit 21 Jahren steigt. Vor allem das deutliche Plus der Sony-Aktie, die nach Quartalszahlen um 10,9 Prozent nach oben schießt, treibt den Markt an. Dazu kommt ein nachgebender Yen. Der Dollar steigt auf 113,95 Yen, nach 113,15 zur gleichen Zeit am Vortag.

Ebenfalls deutlich nach oben geht es für den Kospi ins Südkorea, der sich um 1,1 Prozent verbessert. Hier schieben die Aufschläge der Samsung-Aktie den Markt an, die um 3,5 Prozent zulegt. Am Vortag hatte der Technologiekonzern für das dritte Quartal bei deutlich höheren Umsätzen einen Rekordgewinn bekannt gegeben. Zudem kündigte das Unternehmen höhere Dividenden an. Dieses Jahr soll die Ausschüttung um 20 Prozent erhöht und von 2018 bis 2020 dann verdoppelt werden.

Dagegen hängt der Schanghai-Composite mit einem minimalen Aufschlag auf 3.394 Punkte hinterher. Hier belasten leicht enttäuschende chinesische Konjunkturdaten. Die chinesische Wirtschaft ist im Oktober auf der Stelle getreten. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verharrte im vergangenen Monat bei 51,0 Punkten. Damit liegt der Index allerdings immer noch über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Der am Vortag veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hatte eine Abnahme im Oktober auf 51,6 Punkte von 52,4 im September und damit ein etwas eingetrübten Stimmungsbild gezeigt.

Für den Leitindex in Neuseeland geht zu Beginn des neuen Monats nach unten. Im Oktober hatte der NZX-50 insgesamt 17 neue Rekordschlussstände markiert. Händler sprechen von einsetzenden Gewinnmitnahmen, nach dieser beeindruckenden Serie. Der Index reduziert sich um 1,1 Prozent und verzeichnet das stärkste Tagesminus seit März.

Die am Mittwoch stattfindende Sitzung der US-Notenbank spielt dagegen keine größere Rolle mehr. "Die Sitzung an sich dürfte ein Non-Event werden", sagt Rob Carnell, Leiter des Asien-Research bei der ING. Die Notenbanker um Janet Yellen dürften den Weg für eine weitere Zinserhöhung im Dezember ebnen, so die Erwartung des Marktes. Spannender könnte da schon die Ernennung des neuen Präsidenten der US-Notenbank werden. US-Präsident Donald Trump will noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen.

Sony-Aktie mit Kursfeuerwerk

Eine starke Nachfrage nach der Spielekonsole PlayStation 4 und Bildsensoren für Smartphone-Kameras haben dem japanischen Technologiekonzern Sony zu über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen verholfen. Dies schickt die Aktie auf den höchsten Stand seit neun Jahren. Im zweiten Quartal kletterte der Nettogewinn auf 130,9 Milliarden Yen von 4,8 Milliarden Yen vor einem Jahr. Operativ verdiente Sony von Juli bis September 204,2 Milliarden Yen nach 45,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze legten auf 2,1 von 1,69 Billionen Yen zu. Damit übertraf Sony die Analystenschätzungen, die auf einen Nettogewinn von 83,5 Milliarden Yen, ein operatives Ergebnis von 143 Milliarden und Umsätze von 1,9 Billionen Yen gelautet hatten, deutlich.

Der schwächere Yen treibt die Exportwerte an, die der Börse in Tokio ebenfalls Schwung verleihen. Hier geht es für die Aktien von Sharp um 0,7 Prozent nach oben, die Papiere von Mazda Motor legen um 0,6 Prozent zu und die Titel von Toyota Motor verzeichnen einen Aufschlag von 0,8 Prozent.

API-Daten treiben die Ölpreise an

Nachdem die Ölpreise am Vortag auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen waren, geht es in Asien weiter nach oben. Nach einer Erhebung des American Petroleum Institute (API) sind die US-Erdöllagerbestände in der Woche zum 27. Oktober um 5,1 Millionen Barrel gesunken, wie Kreise berichten. Die Daten des US-Branchenverbandes API zeigten zudem einen Rückgang der Benzinvorräte um 7,7 Millionen Fass. Nun wird mit Spannung auf die offiziellen Daten am Mittwoch gewartet. Hier rechnen die Analysten laut S&P Global Platts mit einem Lagerabbau bei Erdöl um 1,4 Millionen Barrel und bei Benzin mit einem Rückgang um 1,7 Millionen Barrel.

Übergeordnet stützt auch weiterhin die Erwartung einer Ausweitung der Fördermengenbegrenzung durch die Opec. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 0,4 Prozent auf 54,61 Dollar zu, für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 61,13 Dollar nach oben.

Der Goldpreis kann sich nach den Abgaben des Vortages stabilisieren. Der Einkaufsmanagerindex für Chicago war klar besser ausgefallen als erwartet und das Verbrauchervertrauen erreichte im Oktober das höchste Niveau seit 17 Jahren. Damit dürften sich die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank weiter verfestigt haben, so ein Beobachter. Dies drückt auf das Sentiment für das zinslose Edelmetall. Der Preis für die Feinunze liegt wenig verändert bei 1.270 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.937,80 +0,49% +4,19% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.409,00 +1,81% +17,24% 07:00 Kospi (Seoul) 2.550,80 +1,08% +26,95% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.394,40 +0,03% +9,37% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.414,68 +0,60% +28,99% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.386,21 +0,36% +17,55% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.744,04 -0,22% +6,23% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1628 -0,2% 1,1650 1,1646 +10,6% EUR/JPY 132,50 +0,1% 132,39 131,65 +7,8% EUR/GBP 0,8760 -0,1% 0,8768 0,8815 +2,8% GBP/USD 1,3274 -0,1% 1,3287 1,3210 +7,6% USD/JPY 113,95 +0,3% 113,64 113,05 -2,5% USD/KRW 1116,25 -0,2% 1118,32 1117,67 -7,5% USD/CNY 6,6233 -0,2% 6,6349 6,6280 -4,6% USD/CNH 6,6301 -0,1% 6,6343 6,6286 -5,0% USD/HKD 7,8018 +0,0% 7,8005 7,8014 +0,6% AUD/USD 0,7659 +0,0% 0,7656 0,7679 +6,1% NZD/USD 0,6899 +0,0% 0,6898 0,6843 -0,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,61 54,38 +0,4% 0,23 -4,3% Brent/ICE 61,13 60,94 +0,3% 0,19 +4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,35 1.270,56 -0,0% -0,21 +10,3% Silber (Spot) 16,75 16,71 +0,2% +0,04 +5,1% Platin (Spot) 922,20 920,00 +0,2% +2,20 +2,1% Kupfer-Future 3,14 3,10 +1,4% +0,04 +24,5% ===

