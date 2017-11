Belp - Die am vergangenen Freitag gegroundete Berner Fluggesellschaft SkyWork kann ihren Flugbetrieb wieder aufnehmen. Nachdem die Airline am Dienstag den Finanzierungsnachweis erbringen konnte, erneuerte das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL per sofort die Betriebsbewilligung auf unbeschränkte Zeit, wie SkyWork am Dienstagabend mitteilte.

SkyWork wird demnach ab dem heutigen Mittwoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...