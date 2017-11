DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA und Samsung Biologics vertiefen ihre seit 2014 bestehende strategische Allianz. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, teilte Merck am Mittwoch in Darmstadt mit. Der Dax-Konzern wird demnach seinem Partner bestimmte Materialien für die Herstellung von biotechnisch hergestellten Arzneien liefern, wie Merck am Mittwoch mitteilte. Zudem habe Merck Mitarbeiter von Samsung Biologics technisch geschult. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Samsung Biologics ist unter anderem als Lohnhersteller aktiv von Start-ups, die an neuartigen Arzneien arbeiten. Diese sollen dank der Allianz mit Merck künftig schneller bei der Prozessentwicklung und Herstellung klinischer Materialien vorankommen./tav/nas/das

