Peter Roegner: Sartorius



Mitte Oktober verschreckte Sartorius (WKN: 716563) die Anleger. Der Pharma- und Laborausrüster kassierte in einer Vorabmeldung die Gewinn- und Umsatzziele für 2017. Obwohl nur die Höhe der Zuwächse nach unten korrigiert wurden, reichte das, um den Kurs auf Talfahrt zu schicken.



In der Ad-Hoc-Meldung berichtete Sartorius von einem ?Vorratsabbau? bei den Kunden und über den Hurrikan Maria, der für einige Zeit keine Lieferungen aus der Produktion in Puerto Rico zuließ.



Für mich klingt das nach vorübergehenden Problemen. Der grundsätzliche Trend bei Sartorius und der Branche ist nach wie vor intakt. Insofern erscheint der Kursrückgang als Chance für den Foolishen Anleger, die Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...